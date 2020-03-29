Тер Штеген: «Я не смотрю много футбола»

Голкипер «Барселоны» признался, что не очень хорошо разбирается в футболе.

Я не смотрю много футбола, только когда показывают хорошие игры или играет мой друг. Иногда у меня спрашивают имя игрока, а я просто понятия не имею о ком они говорят.

Плохая память? Нет, я знаю имена своих соперников. Когда показывают видео, я знаю, кто стоит на конкретной позиции, как он двигается, как бьет. Это немного странно.