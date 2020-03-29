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Тер Штеген: «Я не смотрю много футбола»

сегодня, 10:44

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген признался, что не очень хорошо разбирается в футболе. 

Я не смотрю много футбола, только когда показывают хорошие игры или играет мой друг. Иногда у меня спрашивают имя игрока, а я просто понятия не имею о ком они говорят. 

Плохая память? Нет, я знаю имена своих соперников. Когда показывают видео, я знаю, кто стоит на конкретной позиции, как он двигается, как бьет. Это немного странно. 

Ранее сообщалось, что  «Барселона» договорилась с тер Штегеном по новому контракту.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 11:31
Щас футбола не много так что выбор у тебя не велик Штанген. Беларусь или Никарагуа? Что тебе ближе?
beefs
beefs
сегодня в 11:27
Странная Позиция...
shlomo
shlomo
сегодня в 10:59
Ну не всем дано...
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 10:48
А много и нету!
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