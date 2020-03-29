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Каррагер: «Я бы добился большего, чем Гвардиола, если бы стал тренером»

сегодня, 09:31

Бывший английский футболист Джейми Каррагер порассуждал на тему того, каким бы он мог стать тренером

Я уверен, что если бы я стал тренером, то я бы добился большего, чем Моуриньо или Гвардиола. А все это благодаря моему воспитанию и тому, как я вижу футбол. 

Когда я был игроком, я всегда думал только о результате. 

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Все комментарии
311
311
сегодня в 11:40
Рассуждения, как у ребенка. Возьми и сделай лучше или помалкивай!)
Van Vanovich
Van Vanovich ответил Байкал-38.
сегодня в 11:04
)))
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 11:04
неужели на пенсии мы тоже таким станем))). типа я мог бы стать президентом газпрома или лукойла)))
Van Vanovich
Van Vanovich ответил Lewa2708
сегодня в 11:03
Но вместо таких высот, Карра выбрал телестудию..
)))
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 10:45
Но вместо таких высот, Карра выбрал телестудию..
Байкал-38
Байкал-38 ответил sihafazatron
сегодня в 10:10
неплохо конечно, но я за 1 год мог бы и 4 чм выиграть))
Да ещё и в другие виды спорта залезть и там стать великим!
galem72
galem72
сегодня в 10:05
Космическое заявление. ))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 09:57
Лавры Гари Нэвилла покоя не дают?
sihafazatron
sihafazatron ответил Байкал-38
сегодня в 09:43
А я за один год выиграл бы ЧМ,ЧЕ, Ла Лигу, АПЛ, РПЛ, ЛЧ, ЛЕ, да и вообще всё кубки в мире, при этом был бы играющим тренером и забрал бы все индивидуальные награды...... При этом 10 раз сфолил бы в своей штрафной и отбил бы 25 пенальти в каждом финале.......
неплохо конечно, но я за 1 год мог бы и 4 чм выиграть))
Байкал-38
Байкал-38 ответил sihafazatron
сегодня в 09:40
да и я тоже наверно)
А я за один год выиграл бы ЧМ,ЧЕ, Ла Лигу, АПЛ, РПЛ, ЛЧ, ЛЕ, да и вообще всё кубки в мире, при этом был бы играющим тренером и забрал бы все индивидуальные награды......
При этом 10 раз сфолил бы в своей штрафной и отбил бы 25 пенальти в каждом финале.......
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 09:39
чсв
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 09:35
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:33
да и я тоже наверно)
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