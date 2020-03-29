Каррагер: «Я бы добился большего, чем Гвардиола, если бы стал тренером»

Бывший английский футболист порассуждал на тему того, каким бы он мог стать тренером.

Я уверен, что если бы я стал тренером, то я бы добился большего, чем Моуриньо или Гвардиола. А все это благодаря моему воспитанию и тому, как я вижу футбол.

Когда я был игроком, я всегда думал только о результате.