Каррагер: «Я бы добился большего, чем Гвардиола, если бы стал тренером»

Бывший английский футболист Джейми Каррагер порассуждал на тему того, каким бы он мог стать тренером.
Я уверен, что если бы я стал тренером, то я бы добился большего, чем Моуриньо или Гвардиола. А все это благодаря моему воспитанию и тому, как я вижу футбол.
Когда я был игроком, я всегда думал только о результате.
https://youtu.be/CBx48w4mGew
При этом 10 раз сфолил бы в своей штрафной и отбил бы 25 пенальти в каждом финале.......
При этом 10 раз сфолил бы в своей штрафной и отбил бы 25 пенальти в каждом финале.......