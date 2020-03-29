Сунесс раскритиковал отношение Погба к футболу

Бывший полузащитник «Ливерпуля» раскритиковал хавбека «Манчестер Юнайтед» за его отношение к игре, сообщает источник со ссылкой на Sunday Times.

У Погба есть абсолютно всё, чтобы быть топ-игроком, – отличные физические данные, прекрасная техника. Вместе с тем его отношение к игре – полная противоположность тому, которое было у меня.

Он выходит на поле с одной мыслью: «Я покажу всем, какой я умный сегодня, и буду звездой шоу». Я думал так: «Выйди на поле и работай больше, чем твой соперник, и посмотрим, к чему это тебя приведет». [Мне] было бы очень просто играть против него.