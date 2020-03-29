ГлавнаяНовости

Сунесс раскритиковал отношение Погба к футболу

сегодня, 09:45

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Грэм Сунесс раскритиковал хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба за его отношение к игре, сообщает источник со ссылкой на Sunday Times.

У Погба есть абсолютно всё, чтобы быть топ-игроком, – отличные физические данные, прекрасная техника.  Вместе с тем его отношение к игре – полная противоположность тому, которое было у меня.

Он выходит на поле с одной мыслью: «Я покажу всем, какой я умный сегодня, и буду звездой шоу». Я думал так: «Выйди на поле и работай больше, чем твой соперник, и посмотрим, к чему это тебя приведет». [Мне] было бы очень просто играть против него.

Отметим, что ранее о Погба высказался бывший форвард МЮ Димитар Бербатов.

Все новости
Каррагер поделился впечатлениями от универсализма Хендерсона
Сегодня, 11:40 Комментарии0
Дзанетти: «Надеемся, что понемногу сможем возвращаться на улицы»
Сегодня, 10:59 Комментарии1
Тер Штеген: «Мы должны мотивировать людей оставаться дома»
Сегодня, 10:48 Комментарии0
Тер Штеген: «Я не смотрю много футбола»
Сегодня, 10:44 Комментарии4
Фабрегас: «Сохраняйте безопасность, оставайтесь дома»
Сегодня, 10:09 Комментарии0
Слухи«Челси» всерьез нацелился на Доннарумму
Сегодня, 09:58 Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 10:57, ред.
И к чему этому Сунессу во время карантина открывать свой рот насчет Погба, как будто ему думать больше не о чем. Бывший игрок Ливерпуля и этим все сказано и сейчас опять решил поймать волну хайпа.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100