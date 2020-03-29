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Тедеско: «Хотел бы видеть в „Спартаке“ молодых Пирло и Дель Пьеро»

сегодня, 14:27

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, каких бы звезд он хотел бы видеть в московской команде.

Какую бы звезду взял бы в команду? Мне очень нравится Пирло. Но он закончил карьеру. Он очень спокоен, владея мячом, отличный игрок в тактическом и техническом плане. Еще Дель Пьеро. Если бы мы могли вернуть им молодость, безусловно, я пригласил бы их в «Спартак».

Кто из игроков «Спартака» мог бы заиграть в Бундеслиге? Думаю, у всех есть шанс заиграть в Европе, не обязательно в Германии. У нас молодая команда, большой потенциал для роста. И если ты играешь в «Спартаке», конечно, ты можешь играть в Европе.

Ранее Тедеско рассказал о том, почему он решил стать тренером.

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Все комментарии
ошалевший
ошалевший ответил cska vperiod
сегодня в 14:53
Врядли Пирло захочет играть в российском пердиве.
кони должны молиться чтобы чемп не продолжился,а то 5 место не видать как и побед
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:37
Врядли Пирло захочет играть в российском пердиве.
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