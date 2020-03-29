Тедеско: «Хотел бы видеть в „Спартаке“ молодых Пирло и Дель Пьеро»

Главный тренер «Спартака» рассказал, каких бы звезд он хотел бы видеть в московской команде.

Какую бы звезду взял бы в команду? Мне очень нравится Пирло. Но он закончил карьеру. Он очень спокоен, владея мячом, отличный игрок в тактическом и техническом плане. Еще Дель Пьеро. Если бы мы могли вернуть им молодость, безусловно, я пригласил бы их в «Спартак».

Кто из игроков «Спартака» мог бы заиграть в Бундеслиге? Думаю, у всех есть шанс заиграть в Европе, не обязательно в Германии. У нас молодая команда, большой потенциал для роста. И если ты играешь в «Спартаке», конечно, ты можешь играть в Европе.