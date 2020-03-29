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Андреев: «Сейчас игроки команд по мини-футболу занимаются индивидуально»

сегодня, 12:32

Ассоциация мини-футбола России (АМФР) рекомендовала всем клубам перейти на режим индивидуальных тренировок. Об этом рассказал почетный президент ассоциации Семён Андреев.

У всех команд сейчас игроки занимаются индивидуально, групповые тренировки практически везде отменены. Все тренеры знают, как в таких условиях готовиться, но мы рекомендации давали, тем более все время находимся на связи и с тренерами, и с руководителями клубов.

Когда чемпионат будет возобновлен, понимания нет, мы ждем 10 апреля. После этого дня будет какая-то ясность, у нас есть варианты продолжения турнира по разным срокам.

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