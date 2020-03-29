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Тедеско рассказал, почему он решил стать тренером

сегодня, 14:17

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о том, почему он решил стать тренером.

Мне нравилась быстрая обратная связь, которую ты получаешь. Тренируешь 3-4 дня, и потом уже матч. То есть, сразу результат. В футболе результат есть каждую неделю, а то и чаще. В футболе тренер — лучшая профессия в мире, когда выигрываешь, и худшая, когда проигрываешь

Тренировать сборную? Никогда не думаю о своих следующих шагах в карьере. Сейчас я в «Спартаке». Я тренер большого клуба. Думаю только об этой команде и о наших игроках.

Ранее Тедеско оценил свои первые месяцы во главе московского клуба. 

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VIPded
VIPded
сегодня в 14:58
Впереди увольнение из-за вылета Спартака в ФНЛ...)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:42, ред.
Тодеско : "Шёл я как то ...как обычно на работу в офис покрышки продавать.....вдруг встретил старого приятеля Томаса....
Цорн то и убедил меня что я тренер..и в Москве есть один олигарх...короче...мне нравится моя работа..."
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 14:27
Тоже "большую" сборную хочет тренировать, наверное Ангилья самый подходящий вариант, по крайней мере шансы, что то выиграть одинаковы!!!
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