Тедеско рассказал, почему он решил стать тренером

Главный тренер «Спартака» рассказал о том, почему он решил стать тренером.

Мне нравилась быстрая обратная связь, которую ты получаешь. Тренируешь 3-4 дня, и потом уже матч. То есть, сразу результат. В футболе результат есть каждую неделю, а то и чаще. В футболе тренер — лучшая профессия в мире, когда выигрываешь, и худшая, когда проигрываешь

Тренировать сборную? Никогда не думаю о своих следующих шагах в карьере. Сейчас я в «Спартаке». Я тренер большого клуба. Думаю только об этой команде и о наших игроках.