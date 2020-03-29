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Созин: «Если легионер не хочет играть за рубли, то пусть играет в Венгрии»

сегодня, 10:14

Футбольный эксперт Андрей Созин считает, что всем футболистам российского чемпионата нужно платить зарплату рублями, включая легионеров.

Снова встал вопрос о том, что многие игроки в РПЛ получают зарплату в евро или долларах. Теперь руководители команд хотят привязать курс к определённой сумме. Вопрос к этим руководителям: вы что, дилетанты? Вы руководите клубом первый день? Почему не сделали контракты в рублях?

Ситуации, когда цена за доллар и евро сильно росла, уже были. Почему после этого вы не перешли на рубли? А если иностранец не хочет играть за рубли в нашей стране, пусть играет где-то ещё, пусть в Венгрии играет! Пора понять, что у нас рубли. Платите ими, тогда проблем не будет. Так что подписывайте контракт с легионерами, которые приедут к нам в будущем, в рублях, и не морочьте себе голову.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 11:40
Здравомыслящий иностранец никогда не подпишет контракт в сверх нестабильных деревянных российских бумажках, которых наша власть сама давно не уважает и за деньги не считает. Так почему иностранец должен уважать рубли, которые завтра можно будет приравнять к туалетной бумаге?
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 10:50
А Созин сам то в рублях зарплату получает?
VIPded
VIPded
сегодня в 10:43
Солидарен. Только рубли, а потом сами пусть в обменник бегают!)))
311
311
сегодня в 10:31
Ну тут трудно не согласиться с Созиным!)
drug01
drug01
сегодня в 10:28
Давно пора это сделать!
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