Доносчики. Недостойное поведение грандов АПЛ

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сегодня, 15:01

Нет сомнений, что враги за немедленное отстранение «горожан» от еврокубков, но «Соккер.ру» возмущает лицемерие.

Среди лучших игроков АПЛ последних сезонов днем с огнем не найти табун сильных английских футболистов. Пять лет назад зажигали Марез, Пайет, Санчес, Озил и Канте. Дальше включились Азар, Погба, Коутиньо, Де Брюйне и Эриксен.

Позже пришла пора геройствовать Агуэро, Салаха, Давида Сильвы и Фернандиньо. Попадаются англичане – Кейн или Стерлинг, но они в меньшинстве. Даже в этом сезоне, когда хвалят Хендерсона, выделяют Де Брюйне, Траоре, Мане и ван Дейка.

АПЛ давно и успешно не является сугубо британской лигой, ее могущество построено на невероятных финансовых возможностях всех клубов. Покупают футбольную силу, причем многие команды – как МЮ или «Арсенал» в последние годы, еще и не могут выдавить из себя стабильный футбол согласно расходам.

Пользуются одинаковыми методами. Есть только одно исключение – «Лестер» закупил чемпионскую основу за копейки, но даже «лисы» с богатым спонсором. Бюджеты дикие, «Эвертон» может потратить за пять сезонов 557 миллионов евро, что больше, чем «канониры», и лишь на несколько миллионов меньше, чем отдал «Ливерпуль».

У «красных» намного лучше трансферный баланс, чем у команды Анчелотти. Про «Манчестер Юнайтед» можно не начинать, ведь ушли в убытки в размере 539 млн евро. Только невероятная мировая популярность благодаря успехам эпохи Фергюсона спасает клуб от больших финансовых неприятностей. Но даже дикие расходы не помогают вернуться в полуфиналы ЛЧ .

«Манчестер Сити», безусловно, нельзя назвать грамотным клубом – потратили за пять сезонов почти миллиард, справедливо нарывались на наказание от УЕФА , ведь компенсировали убытки, завышая ценность рекламных контрактов. Вот только нарушали различные правила не только «горожане». Неужели кто-то верит, что у МЮ , «Челси» или «Арсенала» идеальная бухгалтерия?

Вопрос строго в том, хочет ли УЕФА наказать. Когда наказали «Рубин» и «Динамо», то было понятно, что могли наказать и «Зенит». Но клуб из Санкт-Петербурга не вышвыривали из еврокубков. И не трогают сейчас ПСЖ . Поэтому когда сейчас целая группа клубов АПЛ хочет нанять юристов, чтобы обратиться в международный арбитраж с доносом на «горожан», то остается только удивляться наглости.

Понятно, что «Челси», МЮ , «Тоттенхэм» и «Арсенал» переживают, попадут ли в ЛЧ . Если «Манчестер Сити» не сможет добиться переноса наказания на год из-за того, что длится апелляция – для этого наняли юриста, что откладывал выход Великобритании из соглашения с ЕС , то одно из мест перейдет к неудачнику сезона, коих в Англии много. Но что забыл в подобной компании доносчиков успешный в таблице «Ливерпуль»?

Когда идет суд, подобное поведение удивляет. УЕФА уже наказал «Манчестер Сити» — нет шансов на отмену отлучения от еврокубков. Зато есть право на честную апелляцию, а подобные игры под ковром влияют. «Манчестер Сити» глупые футбольные чиновники из Англии предлагали выбросить из АПЛ в низшую лигу, но тут остальные клубы высшего дивизиона выступили против. Не из-за доброты душевной, просто грехи есть у всех.

Поведение адвокатов «Манчестер Сити» тоже не назвать образцовым, но им за скотскую наглость платят миллионы. Уже роют компромат на ПСЖ и «Ювентус», чтобы обвинить эти клубы в таких же нарушениях, за которые наказали «горожан». Получится удар по обвинителям – избирательное правосудие. «Манчестер Сити» имеет все шансы – особенно с учетом коронавируса и переносов заседаний арбитража, затянуть процесс настолько, чтобы получить право сыграть в Лиге чемпионов и через год.

При этом никто не мешает футбольным чиновников в Англии и руководству АПЛ отстранить «горожан» от участия в еврокубках, наказав за нарушения внутренних правил при получении лицензии. Вот только тамошние власти годами пропускали мимо глаз все уловки «горожан», то есть хочется спросить, не было ли там коррупции? Вспомним обвинения в адрес руководителя ПСЖ – у него своеобразные отношения с бывшим генеральным секретарем ФИФА .

Что сделал Нассер Аль-Хелаифи после того, как Инфантино накатал заявление в швейцарскую прокуратуру? По сообщению «The Times», в ФИФА получили миллион евро, и случилось чудо — забрали заявление. Вот так работает современный футбольный мир. Если у ПСЖ за плечами серьезный телевизионный канал, который имеет контракты с УЕФА , то парижан никто на два года из еврокубков не выбрасывал.

Если МЮ заключает контракты с американскими компаниями, которые имеют тесные и давние связи с семьей Глейзеров – совладельцем спортивных команд из США , то УЕФА не спешит проверять каждую сделку. Аудиторы верят, что клуб, который выиграл намного меньше трофеев за последние годы, чем «Сити», может себе позволить потратить 836 млн евро на трансферы в рамках закона. Никто не спешит из руководства АПЛ ставить вопросы «Эвертону». Откуда у команды без успехов 560 млн евро на трансферы? Кто стоит за «ирисками», реально ими управляет, и с какой целью?

УЕФА может задавать вопросы тем, кто играет в еврокубках, но есть внутренние лицензии, и вряд ли уловки «Манчестер Сити» являются большой редкостью. Никто не сомневается, что «горожане» нарушали правила. Им не стоило платить дикие деньги за всех подряд, надо было умнее формировать трансферную политику. И хотя бы для профилактики расставаться с частью футболистов, чтобы минимизировать убытки. Но тут должен разбираться профессиональный спортивный арбитраж.

Там сидят опытные судьи, хочется верить, вынесут законный вердикт. Но когда клубы АПЛ пытаются подлить масла в огонь, то смотрятся жалко. На футбольном поле «Манчестер Сити» годами обыгрывали редко, у команды Гвардиолы действительно сильный футбол. А тот же МЮ , имея схожие траты и заработки от трансферов, и тоже огромный общий клубный бюджет, даже близко не подобрался к соседям. В сезон, когда Моуриньо стал вторым, отстали от чемпиона Гвардиолы на 19 пунктов.

Попытка написать кляузу на конкурента можно сравнить разве что с гипотетическим заявлением самого «Манчестер Сити», что если сезон не смогут доиграть, то нужно провести «золотой матч» между ними и «Ливерпулем». А ничего, что в таблице разница в 25 очков на данный момент? Никакого «финала» быть не может, даже если сезон завершат на 29-м туре, и никакой аннуляции не может быть, поскольку даже футболисты «горожан» не спорят, что «Ливерпуль» они не догонят.

Английский футбол раньше был хулиганским, но имел представление о спортивной чести. Впрочем, фраза Кантона, что можно сменить жену, авто и все остальное, но не любимый клуб, давно потеряла актуальность – бегают к конкурентам с большой легкостью, все завязано на деньгах. Но даже у «Эвертона» и «Лестера», не говоря о «Тоттенхэме» и «Арсенале», такие огромные бюджеты, что все должны были зайти в финалы ЛЕ или ЛЧ , а пока там были только проигравшие лондонцы.

Не к лицу грандам английского футбола и просто самым успешным клубам в таблице писать доносы на «Манчестер Сити», если у тех есть правовая возможность отсрочить вылет «горожан» из еврокубков. Во-первых, само наказание смотрится нелепо – нет четкого понимания, как работают «Ювентус» и ПСЖ , нет ли там аналогичных нарушений. Во-вторых, атака на «горожан» похожа на серию войн арабских стран против Катара, ведь Чеферин в неплохих отношениях с руководителем ПСЖ – Нассера утвердили председателем Ассоциации европейских клубов, этот пост раньше занимал Румменигге.

У «Манчестер Сити» просто не оказалось связей? «Ювентус» боятся трогать, поскольку Аньелли носится с идеей Суперлиги – УЕФА пугает перспектива войны с грандами, которые потеряли десятки миллионов. А ПСЖ не трогают, ведь катарцы в хороших отношениях с руководством европейского футбола. Вот только разница, которую шейхи докидали «Манчестер Сити», шла ведь не столько на трансферы, как на поддержание уровня зарплат. Команда Гвардиолы не стала непобедимой из-за финансового превосходства.

Никого ведь не удивляет, что чемпионами были «Лестер», «Челси», а теперь «Ливерпуль» — у всех меньше траты, чем у Гвардиолы, но на дистанции «горожан» обходили. Пинать соперника, которого и так накажут по всей строгости сомнительного закона – так себе инициатива. Фэйр-плей точно не работает, ведь был призван уравнять шансы и защитить бедных, а в плей-офф ЛЧ 16 клубов из топ-5. Закон стал инструментом точечным репрессий. Надеюсь, ведущие клубы АПЛ откажутся от идеи влиять на суд, ведь их дело – играть в футбол.