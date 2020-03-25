Доносчики. Недостойное поведение грандов АПЛ

Нет сомнений, что враги за немедленное отстранение «горожан» от еврокубков, но «Соккер.ру» возмущает лицемерие.
Среди лучших игроков АПЛ последних сезонов днем с огнем не найти табун сильных английских футболистов. Пять лет назад зажигали Марез, Пайет, Санчес, Озил и Канте. Дальше включились Азар, Погба, Коутиньо, Де Брюйне и Эриксен.
Позже пришла пора геройствовать Агуэро, Салаха, Давида Сильвы и Фернандиньо. Попадаются англичане – Кейн или Стерлинг, но они в меньшинстве. Даже в этом сезоне, когда хвалят Хендерсона, выделяют Де Брюйне, Траоре, Мане и ван Дейка.
АПЛ давно и успешно не является сугубо британской лигой, ее могущество построено на невероятных финансовых возможностях всех клубов. Покупают футбольную силу, причем многие команды – как МЮ или «Арсенал» в последние годы, еще и не могут выдавить из себя стабильный футбол согласно расходам.
Пользуются одинаковыми методами. Есть только одно исключение – «Лестер» закупил чемпионскую основу за копейки, но даже «лисы» с богатым спонсором. Бюджеты дикие, «Эвертон» может потратить за пять сезонов 557 миллионов евро, что больше, чем «канониры», и лишь на несколько миллионов меньше, чем отдал «Ливерпуль».
У «красных» намного лучше трансферный баланс, чем у команды Анчелотти. Про «Манчестер Юнайтед» можно не начинать, ведь ушли в убытки в размере 539 млн евро. Только невероятная мировая популярность благодаря успехам эпохи Фергюсона спасает клуб от больших финансовых неприятностей. Но даже дикие расходы не помогают вернуться в полуфиналы ЛЧ.
«Манчестер Сити», безусловно, нельзя назвать грамотным клубом – потратили за пять сезонов почти миллиард, справедливо нарывались на наказание от УЕФА, ведь компенсировали убытки, завышая ценность рекламных контрактов. Вот только нарушали различные правила не только «горожане». Неужели кто-то верит, что у МЮ, «Челси» или «Арсенала» идеальная бухгалтерия?
Вопрос строго в том, хочет ли УЕФА наказать. Когда наказали «Рубин» и «Динамо», то было понятно, что могли наказать и «Зенит». Но клуб из Санкт-Петербурга не вышвыривали из еврокубков. И не трогают сейчас ПСЖ. Поэтому когда сейчас целая группа клубов АПЛ хочет нанять юристов, чтобы обратиться в международный арбитраж с доносом на «горожан», то остается только удивляться наглости.
Понятно, что «Челси», МЮ, «Тоттенхэм» и «Арсенал» переживают, попадут ли в ЛЧ. Если «Манчестер Сити» не сможет добиться переноса наказания на год из-за того, что длится апелляция – для этого наняли юриста, что откладывал выход Великобритании из соглашения с ЕС, то одно из мест перейдет к неудачнику сезона, коих в Англии много. Но что забыл в подобной компании доносчиков успешный в таблице «Ливерпуль»?
Когда идет суд, подобное поведение удивляет. УЕФА уже наказал «Манчестер Сити» — нет шансов на отмену отлучения от еврокубков. Зато есть право на честную апелляцию, а подобные игры под ковром влияют. «Манчестер Сити» глупые футбольные чиновники из Англии предлагали выбросить из АПЛ в низшую лигу, но тут остальные клубы высшего дивизиона выступили против. Не из-за доброты душевной, просто грехи есть у всех.
Поведение адвокатов «Манчестер Сити» тоже не назвать образцовым, но им за скотскую наглость платят миллионы. Уже роют компромат на ПСЖ и «Ювентус», чтобы обвинить эти клубы в таких же нарушениях, за которые наказали «горожан». Получится удар по обвинителям – избирательное правосудие. «Манчестер Сити» имеет все шансы – особенно с учетом коронавируса и переносов заседаний арбитража, затянуть процесс настолько, чтобы получить право сыграть в Лиге чемпионов и через год.
При этом никто не мешает футбольным чиновников в Англии и руководству АПЛ отстранить «горожан» от участия в еврокубках, наказав за нарушения внутренних правил при получении лицензии. Вот только тамошние власти годами пропускали мимо глаз все уловки «горожан», то есть хочется спросить, не было ли там коррупции? Вспомним обвинения в адрес руководителя ПСЖ – у него своеобразные отношения с бывшим генеральным секретарем ФИФА.
Что сделал Нассер Аль-Хелаифи после того, как Инфантино накатал заявление в швейцарскую прокуратуру? По сообщению «The Times», в ФИФА получили миллион евро, и случилось чудо — забрали заявление. Вот так работает современный футбольный мир. Если у ПСЖ за плечами серьезный телевизионный канал, который имеет контракты с УЕФА, то парижан никто на два года из еврокубков не выбрасывал.
Если МЮ заключает контракты с американскими компаниями, которые имеют тесные и давние связи с семьей Глейзеров – совладельцем спортивных команд из США, то УЕФА не спешит проверять каждую сделку. Аудиторы верят, что клуб, который выиграл намного меньше трофеев за последние годы, чем «Сити», может себе позволить потратить 836 млн евро на трансферы в рамках закона. Никто не спешит из руководства АПЛ ставить вопросы «Эвертону». Откуда у команды без успехов 560 млн евро на трансферы? Кто стоит за «ирисками», реально ими управляет, и с какой целью?
УЕФА может задавать вопросы тем, кто играет в еврокубках, но есть внутренние лицензии, и вряд ли уловки «Манчестер Сити» являются большой редкостью. Никто не сомневается, что «горожане» нарушали правила. Им не стоило платить дикие деньги за всех подряд, надо было умнее формировать трансферную политику. И хотя бы для профилактики расставаться с частью футболистов, чтобы минимизировать убытки. Но тут должен разбираться профессиональный спортивный арбитраж.
Там сидят опытные судьи, хочется верить, вынесут законный вердикт. Но когда клубы АПЛ пытаются подлить масла в огонь, то смотрятся жалко. На футбольном поле «Манчестер Сити» годами обыгрывали редко, у команды Гвардиолы действительно сильный футбол. А тот же МЮ, имея схожие траты и заработки от трансферов, и тоже огромный общий клубный бюджет, даже близко не подобрался к соседям. В сезон, когда Моуриньо стал вторым, отстали от чемпиона Гвардиолы на 19 пунктов.
Попытка написать кляузу на конкурента можно сравнить разве что с гипотетическим заявлением самого «Манчестер Сити», что если сезон не смогут доиграть, то нужно провести «золотой матч» между ними и «Ливерпулем». А ничего, что в таблице разница в 25 очков на данный момент? Никакого «финала» быть не может, даже если сезон завершат на 29-м туре, и никакой аннуляции не может быть, поскольку даже футболисты «горожан» не спорят, что «Ливерпуль» они не догонят.
Английский футбол раньше был хулиганским, но имел представление о спортивной чести. Впрочем, фраза Кантона, что можно сменить жену, авто и все остальное, но не любимый клуб, давно потеряла актуальность – бегают к конкурентам с большой легкостью, все завязано на деньгах. Но даже у «Эвертона» и «Лестера», не говоря о «Тоттенхэме» и «Арсенале», такие огромные бюджеты, что все должны были зайти в финалы ЛЕ или ЛЧ, а пока там были только проигравшие лондонцы.
Не к лицу грандам английского футбола и просто самым успешным клубам в таблице писать доносы на «Манчестер Сити», если у тех есть правовая возможность отсрочить вылет «горожан» из еврокубков. Во-первых, само наказание смотрится нелепо – нет четкого понимания, как работают «Ювентус» и ПСЖ, нет ли там аналогичных нарушений. Во-вторых, атака на «горожан» похожа на серию войн арабских стран против Катара, ведь Чеферин в неплохих отношениях с руководителем ПСЖ – Нассера утвердили председателем Ассоциации европейских клубов, этот пост раньше занимал Румменигге.
У «Манчестер Сити» просто не оказалось связей? «Ювентус» боятся трогать, поскольку Аньелли носится с идеей Суперлиги – УЕФА пугает перспектива войны с грандами, которые потеряли десятки миллионов. А ПСЖ не трогают, ведь катарцы в хороших отношениях с руководством европейского футбола. Вот только разница, которую шейхи докидали «Манчестер Сити», шла ведь не столько на трансферы, как на поддержание уровня зарплат. Команда Гвардиолы не стала непобедимой из-за финансового превосходства.
Никого ведь не удивляет, что чемпионами были «Лестер», «Челси», а теперь «Ливерпуль» — у всех меньше траты, чем у Гвардиолы, но на дистанции «горожан» обходили. Пинать соперника, которого и так накажут по всей строгости сомнительного закона – так себе инициатива. Фэйр-плей точно не работает, ведь был призван уравнять шансы и защитить бедных, а в плей-офф ЛЧ 16 клубов из топ-5. Закон стал инструментом точечным репрессий. Надеюсь, ведущие клубы АПЛ откажутся от идеи влиять на суд, ведь их дело – играть в футбол.
Если бы в УЕФА поголовно и сразу, а не задним числом, наказывали всех, у кого сомнительное финансирование – тогда да, можно было искать белых и пушистых, честных и идеальных. А тут получается, что богатые пинают богатого, который живет по тем же принципам, просто хуже прячет концы в воду и не завел полезные знакомства.
Стукачей не любят все,
даже те кому они стучат.
А теперь представьте , восемь клубов РПЛ стучат на наш родной Зенит
каким- то " либерастам ", как тут выражаются , в штаб-квартиру.
Пятая колонна, не меньше !
Стукачей не любят все,
даже те кому они стучат.
А теперь представьте , восемь клубов РПЛ стучат на наш родной Зенит
каким- то " либерастам ", как тут выражаются , в штаб-квартиру.
Пятая колонна, не меньше !
А то что "юристы разберутся"... Это наивный подход веры в честность и непредвзятость вообще не работает. Факт нарушения очевиден
А то что "юристы разберутся"... Это наивный подход веры в честность и непредвзятость вообще не работает. Факт нарушения очевиден
Пока МС пользовался липовыми контрактами с компаниями владельца и накачивал команду левыми деньгами, всем писали, мол, мешок.
Как только его решили наказать - стали умильные статьи писать по поводу.
По факту возмущение МЮ и других клубов можно понять. Учитывая, что МЮ - самый дорогой футбольный бренд мира с огромными заработками, а МС все равно может тратить в разы больше, т.к. у него никак не обеспеченные липовые контракты, за которыми скрывается просто вливание денег.
Пока МС пользовался липовыми контрактами с компаниями владельца и накачивал команду левыми деньгами, всем писали, мол, мешок.
Как только его решили наказать - стали умильные статьи писать по поводу.
По факту возмущение МЮ и других клубов можно понять. Учитывая, что МЮ - самый дорогой футбольный бренд мира с огромными заработками, а МС все равно может тратить в разы больше, т.к. у него никак не обеспеченные липовые контракты, за которыми скрывается просто вливание денег.