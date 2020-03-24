ГлавнаяНовости

ФИФА назвала причину иска к ЦУМу

вчера, 14:50

В пресс-службе ФИФА сообщили, что организация подала в суд на ЦУМ и российское отделение компании Phillip Plein International Group за незаконное использование товарных знаков с дизайном, похожим на ее собственный.

Дисконтный магазин Philipp Plein и ЦУМ продавали товары с обозначениями, похожими на торговые марки ФИФА. ФИФА попросила соответствующие предприятия прекратить нарушение, предоставить подробную информацию о поставщике оспариваемой продукции и объеме уже проданной продукции с незаконным использованием товарных знаков, а также выплатить компенсацию на основании статей 1252, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Несмотря на неоднократные апелляции, соглашение не было достигнуто, и поэтому ФИФА была вынуждена обратиться в суд с иском о защите своих исключительных прав на товарный знак. Судебное заседание в Арбитражном суде Москвы в настоящее время назначено на начало апреля.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиАпелляция «Ман Сити» в CAS будет отложена из-за коронавируса
14 марта Комментарии7
Президент Серии А подаст в суд на владельца «Интера»
07 марта Комментарии10
ЕСПЧ отклонил жалобу Платини
05 марта Комментарии2
Судебные приставы собираются выставить на торги базу «Мордовии»
03 марта Комментарии13
«Манчестер Сити» нанял адвоката, который дважды блокировал Brexit
23 февраля Комментарии16
Суд взыскал более 154 млн рублей с «Ростова»
20 февраля Комментарии25
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 16:01
Суд рассудит! Может надо использовать ВАР ?
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:03
Помоему ЦУМ приехал.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100