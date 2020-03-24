ФИФА назвала причину иска к ЦУМу

В пресс-службе ФИФА сообщили, что организация подала в суд на ЦУМ и российское отделение компании Phillip Plein International Group за незаконное использование товарных знаков с дизайном, похожим на ее собственный.
Дисконтный магазин Philipp Plein и ЦУМ продавали товары с обозначениями, похожими на торговые марки ФИФА. ФИФА попросила соответствующие предприятия прекратить нарушение, предоставить подробную информацию о поставщике оспариваемой продукции и объеме уже проданной продукции с незаконным использованием товарных знаков, а также выплатить компенсацию на основании статей 1252, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Несмотря на неоднократные апелляции, соглашение не было достигнуто, и поэтому ФИФА была вынуждена обратиться в суд с иском о защите своих исключительных прав на товарный знак. Судебное заседание в Арбитражном суде Москвы в настоящее время назначено на начало апреля.