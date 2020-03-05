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ЕСПЧ отклонил жалобу Платини

05 марта 2020, 13:20

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу бывшего президента УЕФА Мишеля Платини, который считает, что его отстранение в 2015 году было необоснованным. 

«В своем решении по делу „Платини против Швейцарии“ ЕСПЧ единогласно признал жалобу [Платини] неприемлемой для рассмотрения. Принимая во внимание серьезность проступка, высокую должность Платини и необходимость восстановления репутации спорта и ФИФА, суд установил, что санкции [в отношении Платини] не являлись чрезмерными или необоснованными», — сообщается в решении суда.

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Павел Амурский
Павел Амурский
05 марта в 16:04
Это не суд, а злодейская конторка.
КЭТиК
КЭТиК
05 марта в 14:21
Платини найдет другой путь.
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