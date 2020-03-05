ЕСПЧ отклонил жалобу Платини

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу бывшего президента УЕФА Мишеля Платини, который считает, что его отстранение в 2015 году было необоснованным.
«В своем решении по делу „Платини против Швейцарии“ ЕСПЧ единогласно признал жалобу [Платини] неприемлемой для рассмотрения. Принимая во внимание серьезность проступка, высокую должность Платини и необходимость восстановления репутации спорта и ФИФА, суд установил, что санкции [в отношении Платини] не являлись чрезмерными или необоснованными», — сообщается в решении суда.