Апелляция «Ман Сити» в CAS будет отложена из-за коронавируса

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вчера, 20:37

Коронавирус может повлиять на апелляцию «Манчестер Сити» по делу о дисквалификации из еврокубков.

Из-за переносов заседаний Спортивный арбитражный суд ( CAS ), возможно, не успеет рассмотреть и вынести решение по делу «горожан». При таком варианте «Ман Сити» гарантированно пропускает розыгрыш следующей Лиги чемпионов.

Напомним, что УЕФА отстранил «горожан» от еврокубков на два года.

Коронавирус и футбол