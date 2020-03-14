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Апелляция «Ман Сити» в CAS будет отложена из-за коронавируса

вчера, 20:37

Коронавирус может повлиять на апелляцию «Манчестер Сити» по делу о дисквалификации из еврокубков.

Из-за переносов заседаний Спортивный арбитражный суд (CAS), возможно, не успеет рассмотреть и вынести решение по делу «горожан». При таком варианте «Ман Сити» гарантированно пропускает розыгрыш следующей Лиги чемпионов.

Напомним, что УЕФА отстранил «горожан» от еврокубков на два года.

Коронавирус и футбол

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Медив
Медив ответил Виталик ManUtd Rus
вчера в 23:21
кто о чем , а вшивый о бане ! ))) манки 100% вышвырнут рентбоев из топ-4 , короновирус вас не спасет , чемпионат будет продолжен !
Ну это не сложно, когда в ворота МЮ не засчитывают каждый второй мяч, а за каждое первое падение в штрафной, ставят пенку в ворота соперника. Только МЮ при таких раскладах может идти пятым. Даже Астон Вилла при такой поддержке судей боролась бы за чемпионство
dimagas2
dimagas2 ответил Wolverhampton
вчера в 22:34
Поверил в мю?
    Wolverhampton
    Wolverhampton ответил Виталик ManUtd Rus
    вчера в 21:54
    кто о чем , а вшивый о бане ! ))) манки 100% вышвырнут рентбоев из топ-4 , короновирус вас не спасет , чемпионат будет продолжен !
    Поверил в мю?
    Виталик ManUtd Rus
    Виталик ManUtd Rus ответил Медив
    вчера в 21:24
    Ну просто из-за короновируса не успели вытянуть манков на 4 место.
    кто о чем , а вшивый о бане ! )))
    манки 100% вышвырнут рентбоев из топ-4 , короновирус вас не спасет , чемпионат будет продолжен !
    Медив
    Медив ответил VAN ARM
    вчера в 20:51
    в чём связь то???))) просто предлог чтобы утопить!!!!
    Ну просто из-за короновируса не успели вытянуть манков на 4 место.
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 20:41, ред.
    в чём связь то???))) просто предлог чтобы утопить!!!!
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 20:40
    Коронавирус-чемпион! Надоел уже
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