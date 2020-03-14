Апелляция «Ман Сити» в CAS будет отложена из-за коронавируса

Коронавирус может повлиять на апелляцию «Манчестер Сити» по делу о дисквалификации из еврокубков.
Из-за переносов заседаний Спортивный арбитражный суд (CAS), возможно, не успеет рассмотреть и вынести решение по делу «горожан». При таком варианте «Ман Сити» гарантированно пропускает розыгрыш следующей Лиги чемпионов.
Напомним, что УЕФА отстранил «горожан» от еврокубков на два года.
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манки 100% вышвырнут рентбоев из топ-4 , короновирус вас не спасет , чемпионат будет продолжен !