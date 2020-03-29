«Валенсия» продолжит выступления на стадионе «Месталья»

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сегодня, 19:34

Пресс-служба «Валенсии» на официальном сайте сообщает, что команда продолжить проводить матчи на стадионе «Месталья».

В «Валенсии» отмечают, что компания ADU Mediterraneo SL, выкупающая землю, на которой расположен стадион клуба, пока не подобрала для «Валенсии» альтернативный вариант для строительства новой арены, что входит в ее обязанности по договору.

«Летучие мыши» продолжат играть на «Месталье», пока клуб, новые партнеры или ADU Mediterraneo SL, не найдут новую землю для строительства.

Тем временем стало известно, что в «Валенсии» выявлено 25 заражений коронавирусом.