«Тамбов» будет базироваться в Тарасовке во время оставшейся части сезона

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что оставшуюся часть текущего сезона команда будет базироваться в Тарасовке.

Решили базироваться в Тарасовке, потому что нам нужно тренироваться на натуральном поле. Все остальные варианты были очень дорогими. А руководство «Спартака» пошло нам навстречу. Сделали нам небольшую скидку, очень им благодарны. К тому же у нас три матча в Москве. Это самый приемлемый вариант для нас.