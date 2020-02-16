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«Тамбов» будет базироваться в Тарасовке во время оставшейся части сезона

сегодня, 15:32

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что оставшуюся часть текущего сезона команда будет базироваться в Тарасовке.

Решили базироваться в Тарасовке, потому что нам нужно тренироваться на натуральном поле. Все остальные варианты были очень дорогими. А руководство «Спартака» пошло нам навстречу. Сделали нам небольшую скидку, очень им благодарны. К тому же у нас три матча в Москве. Это самый приемлемый вариант для нас.

Напомним, ранее «Тамбов» усилился защитником Александром Каплиенко. Стороны подписали контракт на два с половиной года.

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Все комментарии
морозз
морозз
сегодня в 18:49
У Гинера денег нет, бомжи витают в газовых облаках и только великий Спартак всегда выручит и поможет братьям нашим меньшим!
beefs
beefs
сегодня в 17:41
Ещё один должник нарисовался...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:17
глядишь фк Тамбов перевоспитает спартачей
ОлегаТэ
ОлегаТэ
сегодня в 16:54
О как! А говорят волк свинье не товарищ...
Ну по крайней мере никто уже насчёт победителя в матче Спартак-Тамбов заморачиваться не будет. 😜
mangoх12
mangoх12
сегодня в 16:24
Федун за просто так скидок не дает
Зенит С-ПБ
Зенит С-ПБ
сегодня в 16:06
Это фиаско тамбов
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 15:58
29 июля 2019г. Тамбов - Спартак 2:0
19 апреля 2020г. Спартак - Тамбов ?:0
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