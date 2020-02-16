«Тамбов» будет базироваться в Тарасовке во время оставшейся части сезона

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что оставшуюся часть текущего сезона команда будет базироваться в Тарасовке.
Решили базироваться в Тарасовке, потому что нам нужно тренироваться на натуральном поле. Все остальные варианты были очень дорогими. А руководство «Спартака» пошло нам навстречу. Сделали нам небольшую скидку, очень им благодарны. К тому же у нас три матча в Москве. Это самый приемлемый вариант для нас.
Напомним, ранее «Тамбов» усилился защитником Александром Каплиенко. Стороны подписали контракт на два с половиной года.
Ну по крайней мере никто уже насчёт победителя в матче Спартак-Тамбов заморачиваться не будет. 😜
Ну по крайней мере никто уже насчёт победителя в матче Спартак-Тамбов заморачиваться не будет. 😜
19 апреля 2020г. Спартак - Тамбов ?:0
19 апреля 2020г. Спартак - Тамбов ?:0