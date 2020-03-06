ГлавнаяНовости

Решение о месте проведения матча «Шинник» — «Урал» примут 9 марта

вчера, 16:15

Решение о месте проведения матча 1/4 финала Кубка России между «Шинником» и «Уралом» примут в понедельник, 9 марта. Об этом сообщил заместитель гендиректора ярославского клуба Валерий Фролов.

Пока не определились с местом проведения, в понедельник будет окончательное решение. Сейчас ждем решения от «Урала». Рассчитываем ли, что игра пройдет в Ярославле? Как РФС решит, так и будет — может быть, в Химках.

Что касается даты, это будет или 18 марта, или позднее. Это они будут решать. Опять же, с согласия «Урала».

Матч «Шинник» — «Урал» планировалось провести 4 марта, однако из-за ненадлежащего состояния поля на стадионе в Ярославле встречу перенесли.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сборная России сыграет против венгров в Будапеште на «Пушкаш-Арене»
Вчера, 14:01 Комментарии2
«Тамбов» будет базироваться в Тарасовке во время оставшейся части сезона
16 февраля Комментарии6
Калининград подал заявку на проведение финала Кубка России
07 февраля Комментарии1
УЕФА присвоил Петербургу наивысшую степень готовности к Евро-2020
07 февраля Комментарии13
В «Торпедо» опровергли данные о переезде на стадион «Спартака»
04 февраля Комментарии6
Участники Евро-2020 определились с базами на время проведения турнира
27 января Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:08
Технарь !!! И ни каких переигровок!!! Так было бы справедливо. Почему не заявили резервный стадион - непонятно???
Aris
Aris
вчера в 16:37
Господа! Пора бы понять, что страдают те, кто работает! Здесь же техническое поражение и никаких вопросов!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:31
Травка за это время не вырастит.
Павел Амурский
Павел Амурский
вчера в 16:21
Столько стадионов настроили, а играть негде.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100