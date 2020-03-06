Решение о месте проведения матча «Шинник» — «Урал» примут 9 марта

Решение о месте проведения матча 1/4 финала Кубка России между «Шинником» и «Уралом» примут в понедельник, 9 марта. Об этом сообщил заместитель гендиректора ярославского клуба Валерий Фролов.

Пока не определились с местом проведения, в понедельник будет окончательное решение. Сейчас ждем решения от «Урала». Рассчитываем ли, что игра пройдет в Ярославле? Как РФС решит, так и будет — может быть, в Химках.

Что касается даты, это будет или 18 марта, или позднее. Это они будут решать. Опять же, с согласия «Урала».