Добро пожаловать в Турцию?

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сегодня, 11:50

«Соккер.ру» - о возможном проведении чемпионата Европы в Малой Азии.

Накануне судьбоносного для европейского футбола и первенства континента дня появилась информация о возможности переноса турнира в Турцию. Пока не говорится ни о вероятных сроках проведения Евро, ни об отношении УЕФА к такому развитию событий. Сообщается только о желании Турецкой футбольной федерации предложить свои услуги. Возможно, эта инициатива будет поддержана руководством страны.

Интересная идея. Возможно, у многих стран, которые должны были принять матчи Евро-2020, пропало желание проводить у себя эти игры. А у болельщиков исчезло желание ехать в Рим или Бильбао. Турция, в которой пока относительно благополучная эпидемиологическая обстановка, не успела стать токсичной. Кроме того, турки вовремя изолировались от поражённой коронавирусом Западной Европы. Поможет ли — вопрос времени. Но пока в стране с населением почти 70 миллионов человек — около 20 случаев. И все в Стамбуле.

Климат Турции позволит провести чемпионат Европы, как в декабре (мягко говоря, не самая разумная идея), так и летом 2021 года. В изначально запланированные сроки тоже можно, но теоретически. Может пострадать туристический бизнес. Хозяева отелей и ресторанов вряд ли будут рады наплыву болельщиков из недавно переболевшей Европы. Это может отпугнуть потенциальных курортников. Но при переносе инициатива Турции может оказаться весьма актуальной.

Турция претендовала на проведение чемпионата Европы 2024 года и даже представила соответствующую заявку. Но проиграла Германии. Однако теперь у турок появилась возможность взять реванш у немцев. А это вопрос политический. Для президента Реджепа Тайипа Эрдогана, чей рейтинг в стране падает, очень важно получить чемпионат Европы. Европейский Союз долго держал страну в прихожей, так и не предоставив членства. Теперь у Турции может появиться возможность выступить в роли спасительницы Европы, пусть не всей, а только футбольной. Другое дело нужен ли Эрдогану этот ЕС теперь.

Преимущества Турции — климат, развитые гостиничная инфраструктура и транспортная сеть, большое количество стадионов (о них позже) и тренировочных полей. Мягкий визовый режим (а зачастую отсутствие оного), низкий уровень преступности в большинстве регионов. На территории страны расположено немало памятников и культурных ценностей: античных, османских. Поэтому гостям будет, чем себя занять. И море. Точнее, целых четыре.

Есть ли недостатки или изъяны у турецкого предложения? Да. Турция граничит с такими проблемными странами, как Сирия и Ирак. А это беженцы, среди которых попадаются не только мирные. Турция сталкивалась с терактами, причём не раз. Существует в стране и внутренний конфликт — на востоке Турции, в Курдистане бывает жарко. Конечно, организаторы не собираются проводить матчи в Диярбакыре или в других проблемных регионах. Возможно, Газиантеп с его 33-тысячной ареной не попадёт в список городов отложенного Евро.

Но, допустим, УЕФА внял доводам Турции и согласился доверить ей проведение чемпионата Европы. Где могут пройти матчи? Планировалось, что Евро-2020 пройдёт на 12 стадионах. Сможет ли Турция предоставить такое количество сооружений? С вместимостью не менее 30 тысяч. И какие города могут принять турнир.

В первую очередь это Стамбул — самый большой город страны, бывшая столица Восточной Римской и Османской империи Константинополь. Во время чемпионата мира 2018 года ФИФА разрешила проводить матчи только на двух московских стадионах. УЕФА может отказаться от этих ограничений, ибо в Стамбуле имеются четыре современных стадиона. Олимпийский стадион «Ататюрк», способный вместить 76 тысяч, может принять и матч-открытие, и финал. Главная арена страны построена в 2002 году, поэтому большого ремонта не понадобится. Очень хороший дом у «Галатасарая». Построенный в 2011-м «Тюрк Телеком» может разместить у себя более 52 тысяч.

Пристанище «Фенербахче», расположенный в азиатской части Стамбула «Шюкрю Сарачоглу», был возведён в 1908 году, ещё когда страной правил султан, а слово «турок» было неполиткорректным. Но с тех пор стадион «Фенера» выдержал несколько реконструкций. Последняя прошла в 2006 году. Стадион вмещает почти 48 тысяч. У «Бешикташа», напротив, новенький стадион. 41-тысячный «Водафон Парк» распахнул свои двери в 2016 году.

Ещё два стамбульских стадиона — 17-тысячный «Фатих Терим» (здесь играет «Башакшехир») и 14-тысячный «Реджеп Тайип Эрдоган» (домашняя площадка «Касымпаши»), могут использоваться как тренировочные сооружения. Не пропадать же аренам с такими именами. Один момент. Слово «арена» в отношении стадиона в Турции не используется. Президент запретил. Вряд ли будет задействован 15-тысячный «Зейтынбурну», где играет «Зейтынбурнуспор». Стадион не ремонтировался почти сорок лет.

В столице Турции Анкаре не столь хорошо со стадионами. 55-тысячный стадион «19 мая» вряд ли будет достроен в нужный срок, и рассчитывать на него не стоит. Зато в столице есть новенький, открытый менее года назад «Эрьяман», который делят два местных клуба — «Анкарагюджю» и «Генчлербирлиги». Возможно, 20 тысяч будет маловато, но есть возможность достроить временные трибуны ещё тысяч на десять. Тренироваться можно на стадионе «Османлы».

Бывшая Смирна, а ныне Измир, тоже непременно окажется в числе городов, способных принять матчи Евро-2020. Стадион «Ататюрк», где принимает соперников «Алтай», был приведён в порядок к летней Универсиаде-2005. Капитального ремонта третьему по величине (51 тысяча). стадиону Турции не понадобится. Тем более что его планировали снести и выстроить к 2024-му новый 55-тысячник с таким же названием. «Гюрсель Аксель» с его 19-тысячными трибунами хорош для «Гёзтепе», но маловат для европейского первенства. Но для тренировок построенный в 2017 году стадион подойдёт идеально.

Как же без знаменитого своим дизайном стадиона в Бурсе, выполненного в виде пасти крокодила. Введённая в строй пять лет назад «Тимсах Арена» (тимсах — крокодил) способна принять без малого 44 тысячи. Также нужно избавиться от столь нелюбимого первым лицом страны слова «арена». «Торку Арена» в Конье уже переименована в «Конья Беюкшехир Стадиум». Новый (2014 год постройки) 42-тысячный стадион обладает крышей, выполненный в форме футбольного мяча.

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш был бы рад, если б его команда провела хоть одну встречу в Трабзоне, на стадионе его имени. Построенный в 2016 году сорокатысячник «Шенол Гюнеш» считается одним из самых удобных спортивных сооружений страны. Сам Шенол Гюнеш, будучи вратарём «черноморского шторма» провёл не одну сотню матчей на «Хусейн Авни Акер». Старая арена закрыта на замок, но пока не снесена.

Второй черноморский город, который может принять Евро, — Самсун. Стадион «19 мая», построенный в 2017 году, ещё не знал аншлага — 33 тысячи. Веной тому местный «Самсунспор», покинувший Суперлигу.

С черноморского побережья перенесёмся на берега Белого моря. Не пугайтесь, просто турки называют так Средиземное — Ак Дениз. «Йени Анталья Стадиум», распахнувший двери для болельщиков «Антальяспора» и не только, готов разместить 32 тысячи. Стадион оборудован мощными солнечными батареями и представляет собой мини-электростанцию. 37-тысячный стадион в Адане откроется уже в августе. Стройка длится уже семь лет. Наконец-то два городских клуба «Аданаспор» и «Адана Денизспор» получат уютную и современную арену.

И два стадиона в материковой части Анатолии. Было бы неразумно отказаться от расположенного в Кайсери «Кадир Хаш». Арена была построена в 2009-м к юношескому чемпионату мира, проходившему в Турции в 2013 году. 33-тысячный стадион был признан ФИФА лучшим из семи сооружений, принимавших соревнования. «Йени Эскишехир Ататюрк Стадиум» был открыт в октябре 2016 года матчем сборных Турции и Исландии. Встреча собрала аудиторию в 31 тысячу, осталось еще около тысячи пустых сидений. Турецкие журналисты считают стадион в Эскишехире одним из самых удобных для работы.