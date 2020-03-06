Сборная России сыграет против венгров в Будапеште на «Пушкаш-Арене»

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вчера, 14:01

Сборная России проведет выездной матч Лиги Наций против команды Венгрии в Будапеште на стадионе «Пушкаш-Арена». Об том сообщил пресс-атташе Венгерской футбольной федерации Герго Сабо.

Отметим, что встреча Венгрия – Россия пройдет 6 сентября.

«Пушкаш-Арена» была открыта в ноябре прошлого года. Вместимость стадиона составляет около 67 тысяч зрителей. Летом 2020-го на арене проведут четыре матча чемпионата Европы – три игры группового раунда и одну из встреч 1/8 финала.

Напомним, что, помимо Венгрии, соперниками сборной России в Лиге Наций стали команды Сербии и Турции. Эти коллективы сформировали третью группу дивизиона B.