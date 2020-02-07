Калининград подал заявку на проведение финала Кубка России

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сегодня, 15:08

Министерство спорта Калининградской области подало заявку в РФС на проведение финала Олимп Кубка России. Об этом сообщила министр спорта региона Наталья Ищенко.

Мы подали заявку на проведение финала Кубка России. Теперь будем ждать решения от РФС .

Также в планах Министерства подать заявку и на проведение Суперкубка России 2020 года.