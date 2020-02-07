Калининград подал заявку на проведение финала Кубка России

Министерство спорта Калининградской области подало заявку в РФС на проведение финала Олимп Кубка России. Об этом сообщила министр спорта региона Наталья Ищенко.
Мы подали заявку на проведение финала Кубка России. Теперь будем ждать решения от РФС.
Также в планах Министерства подать заявку и на проведение Суперкубка России 2020 года.
Ранее заявку на финал Кубка подал Нижний Новгород. Финальный матч пройдет 13 мая. Место, где состоится финал Кубка России, будет определено на заседании исполнительного комитета РФС в феврале.