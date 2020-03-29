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Малком: «Изучаю русский язык, хочу улучшить навыки коммуникации»

сегодня, 22:09

Полузащитник «Зенита» Малком рассказал, что на карантине в связи с пандемией коронавируса занимается изучением русского языка.

Местный чемпионат приостановили, а нам рекомендовано соблюдать осторожность и быть дома. Некоторые места закрыли для посещения.

Провожу тренировки дома согласно указаниям тренеров клуба. Общаюсь с семьей и друзьями через соцсети или по видеосвязи. Использую свободное время, чтобы читать и изучать русский язык. Хочу улучшить навыки коммуникации. Также слушаю музыку. В любом случае я нахожусь дома.

Тем временем гендиректор «Зенита» Александр Медведев записал видеообращение к болельщикам в связи с пандемией коронавируса.

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ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 23:01
Правильно. Прежде чем о сборной России думать, нужно знаниями языка озаботиться. А не как некоторые кони и спартачи.
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