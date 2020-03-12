УЕФА 17 марта решит судьбу Евро-2020 и еврокубков

УЕФА на следующей неделе организует встречу по поводу распространения коронавируса.
Мероприятие состоится 17 марта в формате видеоконференции. На нем обсудят судьбу национальных чемпионатов и еврокубков, а также Евро-2020.
На данный момент сообщается о 128 тысячах случаев заражения коронавирусом. 4711 человек скончались.
Ранее стало известно, что тест на наличие COVID-19 у форварда «Сампдории» Маноло Габбьядини оказался положительным.
А ЛЕ провести в России без иностранных болел (пусть у себя болеют)...
А лучше тех поражение европе ...
А ЛЕ провести в России без иностранных болел (пусть у себя болеют)...
А лучше тех поражение европе ...
Но если в ближайшее время начнется спад в Европе ,как уже происходит в Китае,то тогда возможно и провести.турнир этим летом.
Но если в ближайшее время начнется спад в Европе ,как уже происходит в Китае,то тогда возможно и провести.турнир этим летом.