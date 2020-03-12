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УЕФА 17 марта решит судьбу Евро-2020 и еврокубков

12 марта 2020, 18:15

УЕФА на следующей неделе организует встречу по поводу распространения коронавируса.

Мероприятие состоится 17 марта в формате видеоконференции. На нем обсудят судьбу национальных чемпионатов и еврокубков, а также Евро-2020.

На данный момент сообщается о 128 тысячах случаев заражения коронавирусом. 4711 человек скончались.

Ранее стало известно, что тест на наличие COVID-19 у форварда «Сампдории» Маноло Габбьядини оказался положительным.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
вчера в 07:16
Вирус ответ на санкции против наших спортсменов...нех было их лишать участия в разных соревнованиях..
А ЛЕ провести в России без иностранных болел (пусть у себя болеют)...
А лучше тех поражение европе ...
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2 ответил 10 Seconds to Mars
12 марта в 22:13
Люди каждый день умирают пачками от самых разных болезней и коронавирус особой погоды не сделает на планете, уже если смотреть на % смертности от него. Так что не думаю что отмена огромных турниров к добру, на которых завязана работа людей, экономика это к добру.
Глупо недооценивать болезнь от которой за месяц уже умерло около 5 тысяч человек. Я - за перенос. Это может спасти жизни многим людям. Человеческая жизнь важнее экономических интересов.
Но если в ближайшее время начнется спад в Европе ,как уже происходит в Китае,то тогда возможно и провести.турнир этим летом.
neukomm
neukomm
12 марта в 21:34
Скорее всего отменят
beefs
beefs
12 марта в 21:28
пора отменять...
10 Seconds to Mars
10 Seconds to Mars ответил Олег Гутченко 2
12 марта в 20:56
Ну перенесут Евро и правильно сделают. Здоровье и жизни людей важнее каких то спортивных мероприятий.
Люди каждый день умирают пачками от самых разных болезней и коронавирус особой погоды не сделает на планете, уже если смотреть на % смертности от него. Так что не думаю что отмена огромных турниров к добру, на которых завязана работа людей, экономика это к добру.
GooSe25
GooSe25
12 марта в 19:22
Уже перенесли на лето 2021
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2
12 марта в 19:12, ред.
Ну перенесут Евро и правильно сделают. Здоровье и жизни людей важнее каких то спортивных мероприятий.
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2 ответил Caniggia
12 марта в 19:10
Походу, Евро перенесут на 2021 год, а кубки на неопределённый срок. Кошмарище! И только, обнулившему своё двадцатилетнее царствование, солнцеподобному всё пох, и чхать он хотел на все вирусы, раки и спиды, раз минимум до 2030 года уже закинул удочку (а скорее всего пожизненно) править нами холопами-нищебродами в окружении кучки олигархов, правящих страной и армии вооруженных до зубов головорезов, оберегающих его. А переживёт он нас всех, издеваясь, глумясь, унижая, отжимая последнее и купаясь в регалиях и роскоши. Циничное и омерзительное пиршество во время чумы!
    КЭТиК
    КЭТиК
    12 марта в 19:06
    ЕВРО в этом году не будет.
    andrefino13
    andrefino13
    12 марта в 18:57, ред.
    Содом и Гомора терпят наказание, может после всего этого, футбол поскромнее станет, и вспомнит, за что его любили...
    Caniggia
    Caniggia
    12 марта в 18:47
    Походу, Евро перенесут на 2021 год, а кубки на неопределённый срок. Кошмарище! И только, обнулившему своё двадцатилетнее царствование, солнцеподобному всё пох, и чхать он хотел на все вирусы, раки и спиды, раз минимум до 2030 года уже закинул удочку (а скорее всего пожизненно) править нами холопами-нищебродами в окружении кучки олигархов, правящих страной и армии вооруженных до зубов головорезов, оберегающих его. А переживёт он нас всех, издеваясь, глумясь, унижая, отжимая последнее и купаясь в регалиях и роскоши. Циничное и омерзительное пиршество во время чумы!
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    12 марта в 18:39
    Все 62о постоянно из Китая)) Б плохо будет (
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    12 марта в 18:33
    Во всем Кокорин виноват. В сборную собрался возвращаться, не к добру это.
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    12 марта в 18:33
    Я думаю отменят игры
    CSKA2012
    CSKA2012
    12 марта в 18:29
    МЫ ВСЕ УМРЕЕЕМ, АААААААААААААА)))))
    Лысый-Шарлатан
    Лысый-Шарлатан
    12 марта в 18:29
    подождать пока все вымрут и провести Евро при пустых трибунах? )
    Lewa2708
    Lewa2708
    12 марта в 18:23
    Чувствую, непростые пару лет будут в мире
    VIPded
    VIPded
    12 марта в 18:18
    Ждём-с... Вирус, узбагойся уже!!!
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