УЕФА 17 марта решит судьбу Евро-2020 и еврокубков

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12 марта 2020, 18:15

УЕФА на следующей неделе организует встречу по поводу распространения коронавируса.

Мероприятие состоится 17 марта в формате видеоконференции. На нем обсудят судьбу национальных чемпионатов и еврокубков, а также Евро-2020.

На данный момент сообщается о 128 тысячах случаев заражения коронавирусом. 4711 человек скончались.

Ранее стало известно, что тест на наличие COVID-19 у форварда «Сампдории» Маноло Габбьядини оказался положительным.

Коронавирус и футбол