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УЕФА – о коронавирусе: «Нет необходимости менять расписание Евро-2020»

вчера, 17:32

Представители УЕФА прокомментировали слухи о возможном переносе чемпионата Европы-2020 в связи с эпидемией коронавируса.

Евро-2020 стартует 12 июня в Риме. УЕФА находится на связи со всеми международными и местными властями по ситуации с коронавирусом. Сейчас нет необходимости менять что-то в имеющемся расписании турнира. Этот вопрос будет находиться под постоянным контролем.

Ранее появилась информация о том, что федерации футбола нескольких государств обратились в УЕФА с просьбой о переносе Евро с лета 2020-го на лето 2021 года.

Тем временем премьер-министр Италии объявил о приостановке Серии А.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный
вчера в 23:48
Рискоаые ребята в УЕФА.
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:48
Судя по последним событиям, до 12 июня ещё 10 раз успеют отменить и перенести Евро.
Насмешник
Насмешник
вчера в 21:03
Никаких проблем. Просто разыграют Евро без зрителей.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:58
"Сейчас нет необходимости менять расписание..." Эта фраза все объясняет. УЕФА надеется, что за три месяца до начала чемпионата коронавирус сойдет на нет, потому так и заявляет. И только ближе к чемпионату все станет ясно: пандемия будет продолжаться - его перенесут.
10 Seconds to Mars
10 Seconds to Mars
вчера в 20:40
Верно. Просто надо перенести его из некоторых стран. Из Италии в Украину например
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 19:53
Потом просто его отменят и всё
Беспределов
Беспределов
вчера в 19:32
беспредела не будет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:14
Риск будет, но к тому времени все устаканится...
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил particular
вчера в 18:42
Как-то всё это противоречиво... То матчи отменяют или играют их без зрителей... То, всё в ажуре, всё по плану... Вирус и ситуация - непредсказуемы, поэтому, любые заявления сейчас - неуместны...
Срыв ЧЕ - это потеря миллиардов долларов для УЕФА. А еще куча проблем по организации, билетам и т.п., ведь все уже запланировано на 2020. Поэтому они до последнего будут надеяться, ведь сказать, что все отменяется, всегда можно.
holms918
holms918
вчера в 18:14
Как-то всё это нехорошо.
beefs
beefs
вчера в 18:11
ЕВРО отменять нельзя, УЕФА останется без зарплаты...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:06
Главное, китайцев на Евро не пускать...
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 17:59
УЕФА тут при чём?ВОЗ даже не знает дальнейшего развития событий...
нечитайло
нечитайло
вчера в 17:51
Это только начало
particular
particular
вчера в 17:48
Как-то всё это противоречиво... То матчи отменяют или играют их без зрителей... То, всё в ажуре, всё по плану... Вирус и ситуация - непредсказуемы, поэтому, любые заявления сейчас - неуместны...
VIPded
VIPded
вчера в 17:45
Пока нет. А там дальше видно будет...
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
вчера в 17:33
а зачем тогда игры переносите?
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