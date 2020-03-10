УЕФА – о коронавирусе: «Нет необходимости менять расписание Евро-2020»

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вчера, 17:32

Представители УЕФА прокомментировали слухи о возможном переносе чемпионата Европы-2020 в связи с эпидемией коронавируса.

Евро-2020 стартует 12 июня в Риме. УЕФА находится на связи со всеми международными и местными властями по ситуации с коронавирусом. Сейчас нет необходимости менять что-то в имеющемся расписании турнира. Этот вопрос будет находиться под постоянным контролем.

Ранее появилась информация о том, что федерации футбола нескольких государств обратились в УЕФА с просьбой о переносе Евро с лета 2020-го на лето 2021 года.

Тем временем премьер-министр Италии объявил о приостановке Серии А.

Коронавирус и футбол