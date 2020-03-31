Широков — о скандале в Черногории: «Толстых даже в раздевалку не спустился»

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сегодня, 09:40

Бывший полузащитник сборной России поделился воспоминаниями о скандальном матче отбора к Евро-2016 против Черногории.

В самом начале встречи черногорские фанаты бросили файер на поле и попали в шею Игорю Акинфееву, после чего российского вратаря увезли в больницу. Матч был продолжен, но во втором тайме в российских игроков с трибун полетели зажигалки и другие предметы. Главный арбитр увел команды с поля, матч не был доигран, а сборной Черногории засчитали техническое поражение.

У меня случались некоторые недоразумения с питерскими фанатами, но черногорские им не чета. Сам матч проходил с преимуществом сборной России, только забить долгое время не могли. Все закончилось после того, как мне не удалось реализовать пенальти. После этого пошел настоящий беспредел. Если бы тогда президентом РФС был не Николай Толстых, все бы могло закончиться уже после травмы Акинфеева. Наш босс даже в раздевалку не спустился. Капелло за счет своего авторитета разбирался в ситуации. Был бы в Подгорице Виталий Мутко, он бы навел порядок сразу.