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Алаба отклонил предложение «Баварии» по новому контракту

сегодня, 08:53

По информации немецких СМИ, защитник Давид Алаба отклонил предложение «Баварии» по новому контракту.

Сообщается, что 27-летний австрийский игрок недоволен условиями предлагаемого контракта. Действующее соглашение Давида с мюнхенским клубом рассчитано до июня 2021 года.

Также Алаба рассматривает возможность ухода из «Баварии», если сторонам не удастся договориться.

Ранее председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге решительно опроверг слухи о возможном обмене Алабы на вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане.

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