По информации немецких СМИ, защитник Давид Алаба отклонил предложение «Баварии» по новому контракту.
Сообщается, что 27-летний австрийский игрок недоволен условиями предлагаемого контракта. Действующее соглашение Давида с мюнхенским клубом рассчитано до июня 2021 года.
Также Алаба рассматривает возможность ухода из «Баварии», если сторонам не удастся договориться.
Ранее председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге решительно опроверг слухи о возможном обмене Алабы на вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане.