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Депутат Госдумы поддержал возможное сокращение зарплат игроков РПЛ на 50%

сегодня, 08:43

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев оценил возможность сокращения зарплат игроков РПЛ на 50% в связи с приостановкой чемпионата из-за коронавируса.

Это хорошая идея. Другой вопрос, насколько это реализуемо. У многих контракты составлены таким образом, что это невозможно сделать.

Сокращать расходы необходимо в любой отрасли. Разоряются компании малого и среднего бизнеса. Даже когда мы выйдем из вирусного кризиса, нас ждет другой глобальный кризис, который однозначно затронет и спорт. Надо понимать, что клубы перестали получать доход от рекламных контрактов, продаж билетов и прав за телетрансляции.

Если клубы решатся на сокращение зарплаты, то с каждым футболистом это будут обсуждать индивидуально. Кто-то согласится, кто-то упрется, а кто-то будет решать это с адвокатом. Но диалог в ближайшее время должен состояться.

Недавно футбольный агент Александр Маньяков заявил, что клубы РПЛ должны платить зарплату футболистам во время паузы в чемпионате из-за коронавируса. 

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 09:48
Если клуб частный ( Спартак, Сочи, ЦСКА и Краснодар ) то это одна ситуация, если гос, то совсем иная. Сокращение расходов бюджета коснётся всех
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Jeck Denielse
сегодня в 09:45
Среди депутатов нет профессионалов. Могу утверждать, что любой грамотно составленный контракт имеет раздел Форс - мажор. Там все должно быть предусмотрено. Нынешняя ситуация классический форсмажор. Что написано у каждого неизвестно. Но с учётом уровня наших " профи можно предположить, что там либо ничего нет, либо глупость.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 09:23
Да и себе зарплаты не мешало бы уменьшить, хотя полагаю, что даже отказавшись от зарплат, хуже жить не станете.А с гениями футбола РФПЛ клубы будут решать. Ни к чему буря в стакане, как всегда личное мнение.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:22
А ещё обнулить кабальные кредиты и ипотеки!
VIPded
VIPded
сегодня в 09:21
Расходы госдумы бы урезали для начала...(((
ОПС
ОПС
сегодня в 09:20
С депутатов тоже надо снять и побольше. Народ не будет против.
Doping87
Doping87
сегодня в 09:17
Откуда такая цифра в 50%, видимо с поталка. Что не депутат так все цифры с потолка берутся. Урежте зп пропорционально на столько на сколько меньше сыграли в этом чемпеонате. И у депутатов урежте на 70% зп так как в этом году только 3 месяца отработали и добавте населению.
Vadik
Vadik
сегодня в 09:11
Пусть депутаты с себя начнут в это нелегкое для страны время! У себя пусть не забудут сократить зарплаты!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:01
Свищев - истинный депутат....
Озабоченый не ростом чего либо состояния....а его сокращением...урезанием...уменьшением...

Вообще не понимаю чего депутаты свой нос суют куда не надо...
Есть в лиге 400 игроков половина которых вообще иностранцы - Лига сама разберётся...
Или депутатам мало 145 млн населения в стране...о чьих благах они и поставлены заботиться...или у населения уже всё "урезано,уменьшено,сокращено" по-максимуму ???
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