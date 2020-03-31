Депутат Госдумы поддержал возможное сокращение зарплат игроков РПЛ на 50%

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев оценил возможность сокращения зарплат игроков РПЛ на 50% в связи с приостановкой чемпионата из-за коронавируса.
Это хорошая идея. Другой вопрос, насколько это реализуемо. У многих контракты составлены таким образом, что это невозможно сделать.
Сокращать расходы необходимо в любой отрасли. Разоряются компании малого и среднего бизнеса. Даже когда мы выйдем из вирусного кризиса, нас ждет другой глобальный кризис, который однозначно затронет и спорт. Надо понимать, что клубы перестали получать доход от рекламных контрактов, продаж билетов и прав за телетрансляции.
Если клубы решатся на сокращение зарплаты, то с каждым футболистом это будут обсуждать индивидуально. Кто-то согласится, кто-то упрется, а кто-то будет решать это с адвокатом. Но диалог в ближайшее время должен состояться.
Недавно футбольный агент Александр Маньяков заявил, что клубы РПЛ должны платить зарплату футболистам во время паузы в чемпионате из-за коронавируса.
Озабоченый не ростом чего либо состояния....а его сокращением...урезанием...уменьшением...
Вообще не понимаю чего депутаты свой нос суют куда не надо...
Есть в лиге 400 игроков половина которых вообще иностранцы - Лига сама разберётся...
Или депутатам мало 145 млн населения в стране...о чьих благах они и поставлены заботиться...или у населения уже всё "урезано,уменьшено,сокращено" по-максимуму ???
Озабоченый не ростом чего либо состояния....а его сокращением...урезанием...уменьшением...
Вообще не понимаю чего депутаты свой нос суют куда не надо...
Есть в лиге 400 игроков половина которых вообще иностранцы - Лига сама разберётся...
Или депутатам мало 145 млн населения в стране...о чьих благах они и поставлены заботиться...или у населения уже всё "урезано,уменьшено,сокращено" по-максимуму ???