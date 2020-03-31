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Директор «Лацио»: «Сезон нужно доиграть из уважения к умершим и фанатам»

сегодня, 13:15

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре заявил, что нынешний сезон Серии А нужно доиграть, а так же коснулся темы последствий пандемии коронавируса.

Сезон должен быть доигран из уважения к умершим и болельщикам. На данный момент слишком рано решать, стоит ли отменять сезон, так как количество зараженных сильно сократилось. Отменить сезон было бы нечестно.

Насколько тяжелыми были последние недели? Они были ужасными, наша жизнь сейчас как в фильме ужасов. Сначала никто не придал значение этой проблеме, все сравнивали коронавирус с эболой. Но мнение быстро поменялось, когда увидели первые цифры по Италии.

Сейчас речь не о каком-то конкретном случае, а о войне. Когда ты видишь военные грузовики, наполненные гробами, то теряешь дар речи. И к сожалению, число погибших с каждым днем становится все более ужасающим. Это катастрофа для всей страны.

Недавно стало известно, что отец бывшего игрока «Лацио» умер от коронавируса.

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Mikki
Mikki ответил max74
сегодня в 13:34, ред.
Подозрений у меня нет, просто у вас постоянные противоречия. Вот и тут вы всех призываете к некому "фейр-плею", но раз так, то может тогда и про презумпцию невиновности не будете забывать? Раз сами говорите, что не можете определить мультов.
max74
max74 ответил Mikki
сегодня в 13:22
Так вам же "призы не нужны и играете на интерес", отсекайте тогда для себя игроков, кто на ваш взгляд мульт. Или все же нужны призы? 😉
1. Не имею моды вообще где-либо оставлять свои персональные данные (паранойя такая)
2. Предыдущий выигрыш, не забрал
3. Этот тоже не собираюсь

Так что подозревать меня в какой-то корысти - пустое

Как я могу кого-то отсекать, если условный клон из хитрой условной троицы допустим со мной в группе ?

А к победе я естественно, как впрочем и все, стремлюсь, ибо в этом и есть смысл любого конкурса
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