Директор «Лацио»: «Сезон нужно доиграть из уважения к умершим и фанатам»

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре заявил, что нынешний сезон Серии А нужно доиграть, а так же коснулся темы последствий пандемии коронавируса.

Сезон должен быть доигран из уважения к умершим и болельщикам. На данный момент слишком рано решать, стоит ли отменять сезон, так как количество зараженных сильно сократилось. Отменить сезон было бы нечестно.

Насколько тяжелыми были последние недели? Они были ужасными, наша жизнь сейчас как в фильме ужасов. Сначала никто не придал значение этой проблеме, все сравнивали коронавирус с эболой. Но мнение быстро поменялось, когда увидели первые цифры по Италии.

Сейчас речь не о каком-то конкретном случае, а о войне. Когда ты видишь военные грузовики, наполненные гробами, то теряешь дар речи. И к сожалению, число погибших с каждым днем становится все более ужасающим. Это катастрофа для всей страны.