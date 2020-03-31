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Киммих: «Будучи футболистами, мы несём определённую ответственность»

сегодня, 10:17

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса в Европе. Игрок также прокомментировал решение выделить 1 млн евро на помощь нуждающимся.

Будучи футболистами, мы несем определенную ответственность. Горецка и я, а теперь и вся команда «Баварии», естественно, подумали, как можно помочь нашим собственным сотрудникам и в целом всему обществу.

Поэтому мы выступили с инициативой и надеемся, что сможем помочь многим людям, которые нуждаются в помощи в это время.

На сегодняшний день в мире зафиксировано около 787 тысяч заражений коронавирусом. Более 37 тысяч человек скончались. 

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