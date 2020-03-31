Фердинанд: «Игра Сауля ошеломляет, считаю его топ-игроком»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса в стан «красных дьяволов».
Прекрасный игрок! Я уже несколько лет говорю о Сауле. Считаю его топ-футболистом. Он всегда собран, спокоен, является плеймейкером с прекрасной левой ногой. Он отлично действует тактически и может забивать голы. Посмотрите на Симеоне, он действительно хорошо выстраивает свои команды, у него Сауль организует игру в центре поля и задает темп.
Игра Сауля ошеломляет. На этой неделе в газетах стало известно, что МЮ заинтересовался им, но посмотрим, что выйдет. Всех сватают в МЮ.