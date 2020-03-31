ГлавнаяНовости

Фердинанд: «Игра Сауля ошеломляет, считаю его топ-игроком»

сегодня, 12:50

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса в стан «красных дьяволов».

Прекрасный игрок! Я уже несколько лет говорю о Сауле. Считаю его топ-футболистом. Он всегда собран, спокоен, является плеймейкером с прекрасной левой ногой. Он отлично действует тактически и может забивать голы. Посмотрите на Симеоне, он действительно хорошо выстраивает свои команды, у него Сауль организует игру в центре поля и задает темп. 

Игра Сауля ошеломляет. На этой неделе в газетах стало известно, что МЮ заинтересовался им, но посмотрим, что выйдет. Всех сватают в МЮ.

Все новости
Мата: «Ван Гал наводил страх, но при этом был чувствительным и мог плакать»
Сегодня, 14:17 Комментарии1
Официально«Тоттенхэм» отправил в бессрочный отпуск 550 сотрудников клуба
Сегодня, 14:11 Комментарии0
Ханданович: «Переход в „Интер“ является мечтой каждого игрока»
Сегодня, 13:40 Комментарии1
Румменигге предложил начать новый сезон зимой
Сегодня, 13:18 Комментарии1
Директор «Лацио»: «Сезон нужно доиграть из уважения к умершим и фанатам»
Сегодня, 13:15 Комментарии2
Рейна: «Я испугался, когда у меня закончился воздух в легких»
Сегодня, 11:43 Комментарии0
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100