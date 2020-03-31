Грилиш извинился за ДТП в условиях карантина

Полузащитник «Астон Виллы» извинился за инцидент с ДТП в условиях карантина.

Мне стыдно за то, что произошло в эти выходные. Сейчас тяжелый момент, когда надо оставаться дома за закрытыми дверями. Мне просто позвонил друг и попросил приехать, а я по глупости согласился. Надеюсь, что каждый примет мои извинения. Надеюсь, что мы сможем снова наслаждаться жизнью, когда все закончится.