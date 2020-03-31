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Грилиш извинился за ДТП в условиях карантина

сегодня, 10:12

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш извинился за инцидент с ДТП в условиях карантина. 

Мне стыдно за то, что произошло в эти выходные. Сейчас тяжелый момент, когда надо оставаться дома за закрытыми дверями. Мне просто позвонил друг и попросил приехать, а я по глупости согласился. Надеюсь, что каждый примет мои извинения. Надеюсь, что мы сможем снова наслаждаться жизнью, когда все закончится.

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dzvinka
dzvinka
сегодня в 10:40, ред.
пишут, что он заснял видос болелам - оставайтесь дома, карантин. А дальше.. дальше одел модную кепку на свою пустую голову и поехал к другу на закрытую вечеринку где и кутил всю ночь, потом бухим сел за руль, помял машины мирных граждан, скрылся с места ДТП.
если это правда, то надеюсь этого типа не будет в Ливерпуле.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:17
Наказать, чтоб другим неповадно было!!!
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