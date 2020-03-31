ГлавнаяНовости

«Валенсия» вновь попытается подписать Себальоса

сегодня, 13:54

По информации Gols Media, «Валенсия» возобновила переговоры с мадридским «Реалом» по трансферу полузащитника Дани Себальоса, играющего в этом сезоне за «Арсенал» на правах аренды.

Сообщается, что руководство и тренерский штаб «летучих мышей» по-прежнему заинтересованы в покупке 23-летнего игрока. В январе этого года «Валенсия» уже пыталась приобрести Дани, но переговоры не увенчались успехом. 

В текущем сезоне Себальос сыграл в 24 матчах за «Арсенал», забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Ранее появилась информация, что сам Дани хочет вернуться в «Бетис».

Все новости
СлухиБонавентура попал на радары «Торино»
Сегодня, 14:20 Комментарии0
Слухи«Рома» может приобрести полузащитника «Шахтёра» Тете
Сегодня, 13:25 Комментарии0
«Боруссия» Д не собирается снижать цену на Санчо
Сегодня, 12:22 Комментарии4
«Ювентус» включился в гонку за Хакими
Сегодня, 12:08 Комментарии4
Слухи«Манчестер Юнайтед» передумал покупать Грилиша
Сегодня, 11:09 Комментарии1
Слухи«Манчестер Сити» намерен приобрести защитника «Севильи» Переса
Сегодня, 10:38 Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100