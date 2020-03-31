«Валенсия» вновь попытается подписать Себальоса

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сегодня, 13:54

По информации Gols Media, «Валенсия» возобновила переговоры с мадридским «Реалом» по трансферу полузащитника , играющего в этом сезоне за «Арсенал» на правах аренды.

Сообщается, что руководство и тренерский штаб «летучих мышей» по-прежнему заинтересованы в покупке 23-летнего игрока. В январе этого года «Валенсия» уже пыталась приобрести Дани, но переговоры не увенчались успехом.

В текущем сезоне Себальос сыграл в 24 матчах за «Арсенал», забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Ранее появилась информация, что сам Дани хочет вернуться в «Бетис».