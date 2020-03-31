«Валенсия» вновь попытается подписать Себальоса

По информации Gols Media, «Валенсия» возобновила переговоры с мадридским «Реалом» по трансферу полузащитника Дани Себальоса, играющего в этом сезоне за «Арсенал» на правах аренды.
Сообщается, что руководство и тренерский штаб «летучих мышей» по-прежнему заинтересованы в покупке 23-летнего игрока. В январе этого года «Валенсия» уже пыталась приобрести Дани, но переговоры не увенчались успехом.
В текущем сезоне Себальос сыграл в 24 матчах за «Арсенал», забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
Ранее появилась информация, что сам Дани хочет вернуться в «Бетис».