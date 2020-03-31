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«Ювентус» включился в гонку за Хакими

сегодня, 12:08

По информации итальянских СМИ, в гонку за трансфером защитника «Реала» Ашрафа Хакими, выступающего на правах аренды в дортмундской «Боруссии», включился «Ювентус».

Туринский клуб видит в 21-летнем игроке кандидата на усиление состава и готов приобрести его в летнее трансферное окно. Напомним, что также на игрока претендуют «Челси» и «Бавария».

В текущем сезоне Ашраф сыграл в 37 матчах за «Боруссию», забил 7 голов и сделал 10 ассистов. 

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Mikki
Mikki ответил max74
сегодня в 12:48
Да мне-то что ? Я играю исключительно на интерес, поэтому ни призы, ни випы мне никак не интересны (ни разу ничего не забирал). --- А, впрочем, это бесполезно, ловите аккаунты дальше. --- Это же кому-то из вашего круга принадлежат слова о том, что группы созданы для борьбы с клонами, поэтому я и констатирую, что свою функцию они не выполняют и только создают дополнительные проблемы людям, которые играют сильнее и не попадают в финал
И да, не хочу портить вашу картину мира, но мульты есть на 99% сайтов, если не на 100.
Mikki
Mikki ответил max74
сегодня в 12:48, ред.
Да мне-то что ? Я играю исключительно на интерес, поэтому ни призы, ни випы мне никак не интересны (ни разу ничего не забирал). --- А, впрочем, это бесполезно, ловите аккаунты дальше. --- Это же кому-то из вашего круга принадлежат слова о том, что группы созданы для борьбы с клонами, поэтому я и констатирую, что свою функцию они не выполняют и только создают дополнительные проблемы людям, которые играют сильнее и не попадают в финал
"Да мне-то что ?" - не знаю, не я высказываю постоянное недовольство. Если вы так получаете исключительно интерес - ну ок.

И нет, группы созданы не для борьбы с клонами, у них много задач, буквально 4 дня назад писал вам же одну из главных причин, перечитайте. Понимаю, что вы сейчас ищите повод придраться и "получить бан за правду, которая глаз режет", поэтому остальные причины перечислять даже не буду. Но что касается мультов, то эта история не такая черно-белая, как вам кажется - это не только хорошо или плохо. С мультами тоже нужен баланс, как и во всем. Если человек тратит кучу времени и выполняет задания, чтобы в итоге получить небольшое преимущество, то ничего в этом плохого нет, сайт от этого только выигрывает. Если же получает большое, то уже надо смотреть почему. По возможности мы вносим корректировки, если баланс уходит в какую-то сторону, но конечно некоторый дисбаланс неизбежен, придраться можно всегда к чему-нибудь. Но уж про несправедливость группы это вы загнули, команды даже с 12 очками из ЛЧ не выходят.
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 12:41
Как он может включаться в гонку если Хакими игрок Реала ) А если Реал не захочет его отдавать, то там Юве вкладчину с МС и ПСЖ не заберут его ))
max74
max74 ответил Mikki
сегодня в 12:25, ред.
Мы тут уже миллион раз писали, что вторые акки не запрещены. Хочешь играть - играй. И представляете, у нас есть даже функционал, позволяющий привязывать аккаунты, чтобы не перелогиниваться (типа как у яндекса). А, впрочем, это бесполезно, ловите аккаунты дальше.
Да мне-то что ? Я играю исключительно на интерес, поэтому ни призы, ни випы мне никак не интересны (ни разу ничего не забирал).

--- А, впрочем, это бесполезно, ловите аккаунты дальше. ---

Это же кому-то из вашего круга принадлежат слова о том, что группы созданы для борьбы с клонами, поэтому я и констатирую, что свою функцию они не выполняют и только создают дополнительные проблемы людям, которые играют сильнее и не попадают в финал
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