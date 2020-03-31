«Ювентус» включился в гонку за Хакими

По информации итальянских СМИ, в гонку за трансфером защитника «Реала» Ашрафа Хакими, выступающего на правах аренды в дортмундской «Боруссии», включился «Ювентус».
Туринский клуб видит в 21-летнем игроке кандидата на усиление состава и готов приобрести его в летнее трансферное окно. Напомним, что также на игрока претендуют «Челси» и «Бавария».
В текущем сезоне Ашраф сыграл в 37 матчах за «Боруссию», забил 7 голов и сделал 10 ассистов.
И нет, группы созданы не для борьбы с клонами, у них много задач, буквально 4 дня назад писал вам же одну из главных причин, перечитайте. Понимаю, что вы сейчас ищите повод придраться и "получить бан за правду, которая глаз режет", поэтому остальные причины перечислять даже не буду. Но что касается мультов, то эта история не такая черно-белая, как вам кажется - это не только хорошо или плохо. С мультами тоже нужен баланс, как и во всем. Если человек тратит кучу времени и выполняет задания, чтобы в итоге получить небольшое преимущество, то ничего в этом плохого нет, сайт от этого только выигрывает. Если же получает большое, то уже надо смотреть почему. По возможности мы вносим корректировки, если баланс уходит в какую-то сторону, но конечно некоторый дисбаланс неизбежен, придраться можно всегда к чему-нибудь. Но уж про несправедливость группы это вы загнули, команды даже с 12 очками из ЛЧ не выходят.
И нет, группы созданы не для борьбы с клонами, у них много задач, буквально 4 дня назад писал вам же одну из главных причин, перечитайте. Понимаю, что вы сейчас ищите повод придраться и "получить бан за правду, которая глаз режет", поэтому остальные причины перечислять даже не буду. Но что касается мультов, то эта история не такая черно-белая, как вам кажется - это не только хорошо или плохо. С мультами тоже нужен баланс, как и во всем. Если человек тратит кучу времени и выполняет задания, чтобы в итоге получить небольшое преимущество, то ничего в этом плохого нет, сайт от этого только выигрывает. Если же получает большое, то уже надо смотреть почему. По возможности мы вносим корректировки, если баланс уходит в какую-то сторону, но конечно некоторый дисбаланс неизбежен, придраться можно всегда к чему-нибудь. Но уж про несправедливость группы это вы загнули, команды даже с 12 очками из ЛЧ не выходят.
--- А, впрочем, это бесполезно, ловите аккаунты дальше. ---
Это же кому-то из вашего круга принадлежат слова о том, что группы созданы для борьбы с клонами, поэтому я и констатирую, что свою функцию они не выполняют и только создают дополнительные проблемы людям, которые играют сильнее и не попадают в финал
--- А, впрочем, это бесполезно, ловите аккаунты дальше. ---
Это же кому-то из вашего круга принадлежат слова о том, что группы созданы для борьбы с клонами, поэтому я и констатирую, что свою функцию они не выполняют и только создают дополнительные проблемы людям, которые играют сильнее и не попадают в финал