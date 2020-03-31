«Ювентус» включился в гонку за Хакими

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сегодня, 12:08

По информации итальянских СМИ , в гонку за трансфером защитника «Реала» , выступающего на правах аренды в дортмундской «Боруссии», включился «Ювентус».

Туринский клуб видит в 21-летнем игроке кандидата на усиление состава и готов приобрести его в летнее трансферное окно. Напомним, что также на игрока претендуют «Челси» и «Бавария».

В текущем сезоне Ашраф сыграл в 37 матчах за «Боруссию», забил 7 голов и сделал 10 ассистов.