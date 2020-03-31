Черчесов: «Я бы не вызвал Кокорина и Мамаева в сборную»

Главный тренер сборной России считает, что форвард «Сочи» и полузащитник «Ростова» еще не заслужили вызов в национальную команду.

Я с Кокориным не разговаривал, мой номер с этого времени не менялся. Я уже не раз сказал и сейчас могу повторить, у него был большой перерыв в футболе, теперь задача — восстановить свои лучшие качества, убедить всех, что он уже созрел для следующего шага. Но то, что с ним случилось, не красит любого человека, не только спортсмена, но если случилось, значит случилось, он уже свое отбыл. Мы все это время обходились без него, если бы сейчас был сбор, я бы Кокорина не вызвал.

Сейчас задача Кокорина — показать свои лучшие качества, чтобы стать снова важным игроком для нас. Мамаева я бы тоже не вызвал. Но его у нас ни разу не было, я его хуже знаю.