Иванов: «Впервые слышу о возобновлении сезона РПЛ 30 мая»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможное возобновление сезона 30 мая.

Я впервые слышу, что РПЛ объявила клубам о приостановлении сезона до лета. Возможно, нам действительно уже что-то сообщили, но мы пока не работаем, и я не знаю, приходила ли какая-то бумага от лиги. Пока команда в отпуске до 1 мая. Так поступили не только мы, но и многие другие клубы. Мы так сделали, потому что легионерам нужно было успеть выехать к своим семьям за границу до их закрытия. Слава богу, у нас все успели.