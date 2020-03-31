Футболисты «Спартака» помогли ветеранам в условиях коронавируса

Голкипер «Спартака» считает минимальной заслугу футболистов команды в помощи ветеранам, которые оказались на карантине из-за коронавируса.

Фанатское объединение московского клуба Supporters Group сообщило, что совместно с бывшими и нынешними футболистами команды помогло ветеранам, которые оказались на карантине из-за коронавируса. В акции приняли участие капитан «Спартака» Георгий Джикия, защитник Николай Рассказов, а также бывшие игроки команды Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров.

Мне кажется, что подробности организации нужно спросить у ребят из группы, которые все это организовали. Мы оказали только финансовую помощь, а так это их дело, а не наше. И все сливки должны собирать они, а мы так, просто рядышком были.

Сейчас дело не в командном духе. Понятное дело, что «Спартак» — это большая команда с многомилионной армией болельщиков. Но сейчас такое время, что все должны друг другу помогать. Тем более ветераны — это наша история, и мы должны ее ценить и помогать.