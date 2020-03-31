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Футболисты «Спартака» помогли ветеранам в условиях коронавируса

сегодня, 15:08

Голкипер «Спартака» Артем Ребров считает минимальной заслугу футболистов команды в помощи ветеранам, которые оказались на карантине из-за коронавируса.

Фанатское объединение московского клуба Supporters Group сообщило, что совместно с бывшими и нынешними футболистами команды помогло ветеранам, которые оказались на карантине из-за коронавируса. В акции приняли участие капитан «Спартака» Георгий Джикия, защитник Николай Рассказов, а также бывшие игроки команды Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров

Мне кажется, что подробности организации нужно спросить у ребят из группы, которые все это организовали. Мы оказали только финансовую помощь, а так это их дело, а не наше. И все сливки должны собирать они, а мы так, просто рядышком были.

Сейчас дело не в командном духе. Понятное дело, что «Спартак» — это большая команда с многомилионной армией болельщиков. Но сейчас такое время, что все должны друг другу помогать. Тем более ветераны — это наша история, и мы должны ее ценить и помогать.

Ранее «Спартак» в социальных сетях призвал всех сидеть дома во время пандемии коронавируса.

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Mikki
Mikki ответил max74
сегодня в 16:30
Теперь действительно стало неинтересно ... Не вижу в прфиле кнопки самовыпиливания. Окажите последнюю услугу - удалите этот аккаунт с сайта.
Поставили пожизненный бан.
max74
max74 ответил Mikki
сегодня в 15:19, ред.
max74, чтобы "довести" нужны логичные выводы и конкретные предложения. Ни того, ни другого у вас, увы, не было, есть только "токсичность" и потраченное время.
Теперь действительно стало неинтересно ...
Не вижу в прфиле кнопки самовыпиливания. Окажите последнюю услугу - удалите этот аккаунт с сайта.
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