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Черчесов: «Конкуренция в сборной есть практически на всех позициях»

сегодня, 15:59

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о конкуренции по позициям в национальной команде.

Конкуренция в сборной есть практически на всех позициях. Мы должны сравнивать не то, что происходит у нас внутри, а смотреть на лучшие сборные миры. Мы в какой-то степени иногда искусственно создаем конкуренцию, даем шанс молодым, кто себя проявляет. Мы смотрим на психологию победителя, стараемся разглядеть породу, ведь стоять под флагом и гимном не каждому дано.

Головин и Бакаев? В сборной они могут играть, ничего не возбраняется. Другое дело, что бывают игры, когда нам надо понять, какую пользу они принесут. Радует, что у игроков, которым исполнилось по 23 года, есть потенциал, который надо раскрывать, надеюсь, что в этом плане у нас будет плюс.

У нас много игроков, которые проявляют себя. Но надо не просто в течение сезона показывать стабильность, иногда в определенной игре бывают моменты, когда между гениальностью и провалом — полшага. Бакаев — парень с определенными способностями, над которыми надо работать, думаю, что он на правильном пути.

Ранее Черчесов заявил, что национальная команда продолжает работать в удаленном режиме во время пандемии коронавируса. 

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:07
странно слышать)))
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