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Черчесов рассказал о работе сборной России в период эпидемии

сегодня, 15:39

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что национальная команда продолжает работать в удаленном режиме во время пандемии коронавируса. 

На удаленке работаем, когда надо — встречаемся. Мы и раньше переписывались и перезванивались, но сейчас меньше информации, игр нет, анализировать можно только прошлые матчи. Понятно, что мы скучаем по болельщикам и играм, но если ситуация такая, то надо ее принять и максимально выполнять необходимые требования.

Маску я вчера надел в первый раз за 56 лет, потому что надо было выйти. Если есть рекомендация, то почему я должен пренебрегать? Руки я и так часто мыл всегда.

Ранее главный врач сборной России Эдуард Безуглов дал советы, как поддержать иммунитет во время пандемии коронавируса.

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Союзник противников
Союзник противников ответил particular
сегодня в 16:58
Это не работа, а имитация... А потом, как это бывает, умоет руки и au revoir...
Нищих...пардон-граждан среднего класса, отправили на статус безработных(с малой вероятностью получить компенсацию за понесённые невзгоды,учитывая ,что половина сидит на "гражданско-правовых договорах",без соцпакета),а эти не хотят разделить участь большинства и бессовестно получают огромные деньги за ожидание и безделье.
particular
particular
сегодня в 16:32, ред.
Это не работа, а имитация... А потом, как это бывает, умоет руки и au revoir...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:20
Самозанятый ,самоизолированный Главный тренер не существующего организма на удалёнке...А оклад прежний.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:10
какая может быть работа?? в фифу режетесь?)))))
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