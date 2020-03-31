Черчесов рассказал о работе сборной России в период эпидемии

Главный тренер сборной России заявил, что национальная команда продолжает работать в удаленном режиме во время пандемии коронавируса.

На удаленке работаем, когда надо — встречаемся. Мы и раньше переписывались и перезванивались, но сейчас меньше информации, игр нет, анализировать можно только прошлые матчи. Понятно, что мы скучаем по болельщикам и играм, но если ситуация такая, то надо ее принять и максимально выполнять необходимые требования.

Маску я вчера надел в первый раз за 56 лет, потому что надо было выйти. Если есть рекомендация, то почему я должен пренебрегать? Руки я и так часто мыл всегда.