Слуцкий: «Никто не понимает, будет ли возобновлён чемпионат»

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением об эпидемии коронавируса.
Никто не знает, как переживать эту ситуацию, она впервые для человечества в последнюю сотню лет. Не понимаешь, как работать с командой. Команда находится дома, иностранцы улетели, они тренируются по индивидуальным программам, поддерживая форму. Никто не понимает, будет ли возобновлен чемпионат, пока много вопросов, на которые никто не знает ответов.
Это человек защищенный от вируса , мы видели какой был костюм у Путина
Это человек который уже сдавал тест на корону , видимо наши тесты тфу....
В России нет масок , а ты говоришь про лекарство
У Китая самая продвинутая экономика , которая сможет найти лекарство !
Это человек защищенный от вируса , мы видели какой был костюм у Путина
Это человек который уже сдавал тест на корону , видимо наши тесты тфу....
В России нет масок , а ты говоришь про лекарство
У Китая самая продвинутая экономика , которая сможет найти лекарство !
Но все надеются на лучшее.
Но все надеются на лучшее.