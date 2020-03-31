Слуцкий: «Никто не понимает, будет ли возобновлён чемпионат»

Наставник «Рубина» поделился мнением об эпидемии коронавируса.

Никто не знает, как переживать эту ситуацию, она впервые для человечества в последнюю сотню лет. Не понимаешь, как работать с командой. Команда находится дома, иностранцы улетели, они тренируются по индивидуальным программам, поддерживая форму. Никто не понимает, будет ли возобновлен чемпионат, пока много вопросов, на которые никто не знает ответов.