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Слуцкий: «Никто не понимает, будет ли возобновлён чемпионат»

вчера, 23:41

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением об эпидемии коронавируса.

Никто не знает, как переживать эту ситуацию, она впервые для человечества в последнюю сотню лет. Не понимаешь, как работать с командой. Команда находится дома, иностранцы улетели, они тренируются по индивидуальным программам, поддерживая форму. Никто не понимает, будет ли возобновлен чемпионат, пока много вопросов, на которые никто не знает ответов.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность ответил ildar_3871
сегодня в 00:45
У главвра больницы в Коммунарке Дениса Проценко выявили коронавирус, сообщает «Россия 24». Это человек защищенный от вируса , мы видели какой был костюм у Путина Это человек который уже сдавал тест на корону , видимо наши тесты тфу.... В России нет масок , а ты говоришь про лекарство У Китая самая продвинутая экономика , которая сможет найти лекарство !
Вы это к чему? Не удивлюсь если простой мальчишка с мед. образованием, условно в Исландии, найдет лекарство. Вы в Китае живете? Я без войны, уважаю любое мнение, но как то Вы перегибаете.
ildar_3871
ildar_3871 ответил За адекватность
сегодня в 00:32, ред.
Не надоело про то, что китайцы всех спасут? В других странах медицины нет?
У главвра больницы в Коммунарке Дениса Проценко выявили коронавирус, сообщает «Россия 24».

Это человек защищенный от вируса , мы видели какой был костюм у Путина

Это человек который уже сдавал тест на корону , видимо наши тесты тфу....

В России нет масок , а ты говоришь про лекарство

У Китая самая продвинутая экономика , которая сможет найти лекарство !
За адекватность
За адекватность ответил ildar_3871
сегодня в 00:20
В этом году вряд ли будет футбол , Никто не погонит зрителей на стадионы пока полностью не кончится эпидемия , если китайцы придумают лекарство осенью , чемпионат начнется только на следующее лето !
Не надоело про то, что китайцы всех спасут? В других странах медицины нет?
ABir
ABir
сегодня в 00:19
Если не доигрывать, то надо всем участникам понижать зарплату
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 23:58
В этом году вряд ли будет футбол , Никто не погонит зрителей на стадионы пока полностью не кончится эпидемия , если китайцы придумают лекарство осенью , чемпионат начнется только на следующее лето !
Footbolista
Footbolista
вчера в 23:47
Леонид на карантине ушатал гарнитур 12 стульев...
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:45
Сейчас никто не знает.

Но все надеются на лучшее.
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