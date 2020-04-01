Гордюшенко: «Не хочу, чтобы оставшиеся туры просто отменили»

Полузащитник «Торпедо» прокомментировал приостановку ФНЛ из-за пандемии коронавируса.

У нас приостановлен тренировочный процесс, мы в режиме самоизоляции. Всем игрокам раздали программы для самостоятельной работы в домашних условиях. К сожалению, пока непонятно, когда возобновятся тренировки, но я надеюсь, что это произойдет как можно скорее. Обидно, что столько усилий по набору формы на сборах потеряно.

Во время зимней подготовки мы отлично поработали, провели много контрольных матчей. Зимой состав команды серьезно обновился, кроме меня пришли еще несколько новичков, и нам нужно время, чтобы наладить взаимодействие. Результаты после зимнего перерыва были неудачными, но все равно не покидает ощущение, что мы движемся в правильном направлении, и успехи к нам обязательно придут.