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Евсеев: «„Уфа“ — один из лучших клубов страны!»

вчера, 23:37

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рад, что возглавил башкирский клуб.

Ровно год назад я дебютировал в качестве главного тренера «Уфы». Спасибо Шамилю Камиловичу Газизову за предложение возглавить один из лучших клубов страны! Это был сильный и интересный вызов, год пролетел незаметно. 31 марта 2019 года мы играли с ЦСКА в Москве. Вырвали ничью, уступая — 0:2. Главное, верить в себя и в своих игроков в любой ситуации. Быть единым целым. Тогда всё получится! А с ЦСКА, который тренирует Виктор Ганчаренко, тоже возглавлявший «Уфу», мы уже сыграли трижды. И все три раза вничью — 2:2, 1:1 и 0:0. С шестикратными чемпионами России «Уфа» в последний год на равных!

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Все комментарии
Mr.Fish-ka
Mr.Fish-ka
сегодня в 00:34, ред.
согласен, только нужно не забывать колёса накачать и на заправку заезжать...
За адекватность
За адекватность
сегодня в 00:08
То автобусы хороши, то один из лучших клубов. Не, ну я на данный момент бухаю (соблюдаю карантин,в одного квашу, или здоровье лечу, как кому нравится) Интересно, что господин Евсеев делает.
Альфамен
Альфамен
вчера в 23:50
Ну да,Уфа входит в 10-ку сильнейших клубов РПЛ на настоящий момент......
Footbolista
Footbolista
вчера в 23:38
Башка отказала в башкирском клубе...
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