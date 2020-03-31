Сколари: «В „Челси“ у меня были проблемы с Анелька и Дрогба»

Экс-рулевой «Челси» Луис Фелипе Сколари вспомнил свою работу в клубе. Напомним, что бразилец руководил командой в период с 2008 по 2009 год.
У «Челси» тогда были определённые проблемы с травмами и внутри команды. Особенно это касалось Анелька и Дрогба. Медицинский штаб не разрешил Дрогба уехать в Кан в середине лета, чтобы он там восстанавливался после травмы. Я был согласен с этим решением.
Когда Дрогба вернулся, я хотел, чтобы он мог играть вместе с Анелька, который тогда был лучшим бомбардиром АПЛ, но Николя не захотел менять свою позицию на поле. В этом и была причина неудач команды. Так я и упустил один из лучших шансов в своей жизни.