Сколари: «В „Челси“ у меня были проблемы с Анелька и Дрогба»

Экс-рулевой «Челси» вспомнил свою работу в клубе. Напомним, что бразилец руководил командой в период с 2008 по 2009 год.

У «Челси» тогда были определённые проблемы с травмами и внутри команды. Особенно это касалось Анелька и Дрогба. Медицинский штаб не разрешил Дрогба уехать в Кан в середине лета, чтобы он там восстанавливался после травмы. Я был согласен с этим решением.