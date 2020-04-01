Месси не включил Холанда в свой список из 15 восходящих звёзд футбола

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сегодня, 01:52

Капитан «Барселоны» составил список из 15 восходящих звёзд мирового футбола. Стоит отметить, что в него не попал нападающий дортмундской «Боруссии» .

(«Ливерпуль») — защитник, который впечатляюще играет в атаке. За ним будущее.

(«Челси») — обладает отличным балансом и ловкостью.

(«Челси») — судя по тому, что я видел, у него есть потенциал стать одним из лучших.

(«Манчестер Сити») — он будет творить удивительные вещи на поле. У него огромный талант.

(«Боруссия» Д) — его способности в прохождении защитников на дриблинге впечатляют.

(«Реал») — волшебный игрок, который делает невозможное возможным.

(«Байер») — его самообладание у чужих ворот впечатляет, учитывая его юный возраст.

(«Реал») — феноменальный талант и неистовый боец.

(«Барселона») — его темп во время тренировок просто пугает.

(«Лион») — он всегда спокоен в работе с мячом и обладает отличной техникой.

(«Барселона») — один из самых совершенных распасовщиков его возраста, которых я только видел.

(«Атлетико») — один из самых ярких молодых футболистов на планете прямо сейчас.

(«Пари Сен-Жермен») — он очень быстр и умеет завершать атаки. Крайне опасный игрок.

(«Бавария») — очень талантливый крайний защитник, делающий много результативных передач.

(«Бавария») — классный защитник, обладающий очень качественным ударом.

Напомним, ранее Холанд назвал Месси и форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара лучшими игроками всех времён.