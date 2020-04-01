Месси не включил Холанда в свой список из 15 восходящих звёзд футбола

Капитан «Барселоны» Лионель Месси составил список из 15 восходящих звёзд мирового футбола. Стоит отметить, что в него не попал нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.
Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») — защитник, который впечатляюще играет в атаке. За ним будущее.
Кристиан Пулишич («Челси») — обладает отличным балансом и ловкостью.
Мэйсон Маунт («Челси») — судя по тому, что я видел, у него есть потенциал стать одним из лучших.
Фил Фоден («Манчестер Сити») — он будет творить удивительные вещи на поле. У него огромный талант.
Джейдон Санчо («Боруссия» Д) — его способности в прохождении защитников на дриблинге впечатляют.
Лука Йович («Реал») — волшебный игрок, который делает невозможное возможным.
Кай Хаверц («Байер») — его самообладание у чужих ворот впечатляет, учитывая его юный возраст.
Эдер Милитао («Реал») — феноменальный талант и неистовый боец.
Усман Дембеле («Барселона») — его темп во время тренировок просто пугает.
Уссем Ауар («Лион») — он всегда спокоен в работе с мячом и обладает отличной техникой.
Френки де Йонг («Барселона») — один из самых совершенных распасовщиков его возраста, которых я только видел.
Жоау Фелиш («Атлетико») — один из самых ярких молодых футболистов на планете прямо сейчас.
Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен») — он очень быстр и умеет завершать атаки. Крайне опасный игрок.
Йозуа Киммих («Бавария») — очень талантливый крайний защитник, делающий много результативных передач.
Бенжамен Павар («Бавария») — классный защитник, обладающий очень качественным ударом.
Напомним, ранее Холанд назвал Месси и форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара лучшими игроками всех времён.