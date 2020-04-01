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Месси не включил Холанда в свой список из 15 восходящих звёзд футбола

сегодня, 01:52

Капитан «Барселоны» Лионель Месси составил список из 15 восходящих звёзд мирового футбола. Стоит отметить, что в него не попал нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.

Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») — защитник, который впечатляюще играет в атаке. За ним будущее.

Кристиан Пулишич («Челси») — обладает отличным балансом и ловкостью.

Мэйсон Маунт («Челси») — судя по тому, что я видел, у него есть потенциал стать одним из лучших.

Фил Фоден («Манчестер Сити») — он будет творить удивительные вещи на поле. У него огромный талант.

Джейдон Санчо («Боруссия» Д) — его способности в прохождении защитников на дриблинге впечатляют. 

Лука Йович («Реал») — волшебный игрок, который делает невозможное возможным.

Кай Хаверц («Байер») — его самообладание у чужих ворот впечатляет, учитывая его юный возраст.

Эдер Милитао («Реал») — феноменальный талант и неистовый боец.

Усман Дембеле («Барселона») — его темп во время тренировок просто пугает.

Уссем Ауар («Лион») — он всегда спокоен в работе с мячом и обладает отличной техникой.

Френки де Йонг («Барселона») — один из самых совершенных распасовщиков его возраста, которых я только видел.

Жоау Фелиш («Атлетико») — один из самых ярких молодых футболистов на планете прямо сейчас.

Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен») — он очень быстр и умеет завершать атаки. Крайне опасный игрок.

Йозуа Киммих («Бавария») — очень талантливый крайний защитник, делающий много результативных передач.

Бенжамен Павар («Бавария») — классный защитник, обладающий очень качественным ударом.

Напомним, ранее Холанд назвал Месси и форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара лучшими игроками всех времён.

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Ozabot
Ozabot
сегодня в 02:40
Похвалил Дембеле за то, что тот на тренировке больше всех ему выслуживается. Звезда Усман!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:21
Холанд может и ярко начал, но уж слишком короток был его взлет. Отыграет хотя бы сезон на уровне , тогда и можно будет делать выводы.
beefs
beefs
сегодня в 01:58
У каждого свое видение и состав...
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