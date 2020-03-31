Беларусь против всего мира

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вчера, 23:05

Пока в России меры по ограничению распространения коронавируса принимаются все более жесткие, Беларусь показывает свое презрение болезни. «Соккер.ру» — о том, как подобная позиция вызывает раскол.

Чемпионат Беларуси по футболу – не просто очередной спортивный турнир, который еще совсем недавно не вызывал практически никакого интереса за пределами этой страны. Теперь это своеобразный показательный акт, жест презрения со стороны Беларуси по отношению к коронавирусу. Но чем более жесткие меры принимаются во всем мире, тем менее забавным многим кажется этот факт противостояния Беларуси и распространения заразы, факт игнорирования его. Поэтому нам интересно мнение читателей, поддерживают ли они продолжение чемпионата Беларуси по футболу, несмотря на все и вопреки всему. А для убеждения в той или иной позиции мы собрали мнения известных людей, которые различаются.

Положительное отношение к продолжению чемпионата

Станислав Черчесов (главный тренер сборной России):

Посмотрим чемпионат Беларуси. По нескольким турам, сделав определенный анализ, сможем понять, какой уровень. Условного россиянина, который будет себя там проявлять и забивать, можно будет реально оценить. А то газеты читаешь, что кто-то там забил, забил, забил, а ты и не знаешь, на каком уровне он это делает. Поэтому тоже есть плюс. Так что спасибо нашим белорусским братьям, что дают нам пищу.

Никита Мельников (нападающий мозырской «Славии»):

До конца не верил, что он вообще начнется в связи с вирусом. Главное не создавать панику. Понятно, происходят страшные вещи за границей. Но если у нас все спокойно, зачем останавливать? Мы единственные, кто играет. Приятно, что все наблюдают. И очень неприятно, что творится в мире с этой болезнью. Надеюсь, все наладится.

Сергей Гуренко (главный тренер минского «Динамо»):

Не надо думать, что Беларусь – настолько закрытая страна, что здесь можно скрыть любую информацию. Ничего подобного. Если бы больницы действительно были переполнены, это бы просочилось в СМИ . А раз такого нет, значит, государство контролирует ситуацию. Исключаю ли приостановку чемпионата? Ничего не исключаю. Что будет, то будет. Но вообще прямо сейчас смысла нет. Метро открыто, а там людей гораздо больше, чем на трибунах. Значит, играть со зрителями можно. Если, конечно, не закрыть вообще все.

Момо Янсане (нападающий «Ислочи»):

Я не могу сказать, что белорусы не волнуются. Они переживают. Но они очень умные люди. Белорусы защищают себя, но не говорят об этом. Они предпочитают сохранять спокойствие и сосредоточиться на том, что им нужно делать. Но они все же волнуются. Они видят в социальных сетях, что происходит по всему миру. Да, ситуация меня пугает, но не на 100%, потому что государство приняло меры предосторожности. Я не могу сказать, что я не пойду на тренировку. Я простой игрок. Мой клуб платит мне, кормит, предоставляет жилье. Я должен выполнять решение клуба и федерации.

Вячеслав Колосков (почетный президент РФС ):

Если в стране не введен карантин, и число зараженных ведется на единицы, почему бы не продолжить сезон. Страна изолирована и никак не влияет на общую ситуацию. Какой им смысл подстраиваться под всех? Если есть возможность, так пусть играют. Все же Беларусь не такая большая страна, как Россия. Это компактное государство. Другое дело, меня поражает «Матч ТВ», который купил права на показ чемпионата Белоруссии. В пятницу я попытался посмотреть два матча. Это какая-то порнография, чушь. Ни зрителей, ни мастерства, ничего нету. А мы на центральном телевидении показываем эту ерунду.

Сергей Кисляк (полузащитник брестского «Динамо»):

Я не знаю, это руководители федерации, руководители здравоохранения, наверное, видят так ситуацию в стране нашей. Я знаю, и по хоккею чемпионат в Беларуси проводится до сих пор. Думаю, они знают, какая ситуация в стране, все контролируют и поэтому дают играть. Если бы какой-то критический случай был или пришла бы вот эта эпидемия – однозначно чемпионат закрыли бы. Я не то, что считаю это бредом, но не верю в это. Понимаю, что все равно надо как-то подстраховаться, обращать на все внимание и постараться меньше появляться в людных местах. Но вот сейчас у меня было два выходных в Минске, мы спокойно гуляли, ходили по магазинам и специально я смотрел: люди даже с детьми спокойно гуляют, ездят по торговым центрам. Тут это сильно не чувствуется, как, например, в Москве. Мне ребята говорят, что там только ни происходит, все раскупают.

Отрицательное отношение к продолжению чемпионата

Андрей Васильев (игрок «Немана»):

Если во всем мире уже приостановили все спортивные турниры, нужно трижды подумать, стоит ли нам продолжать играть. Ведь можно сделать хуже. Понимаю, что в Федерации футбола Беларуси есть ответственные люди, которые принимают подобные решения, но УЕФА же рекомендовал приостановить все чемпионаты. Мое мнение, что нам тоже следует задуматься об этом. Здесь есть игроки, которые категорически против продолжения чемпионата. У меня не такая жесткая позиция, но мне некомфортно играть в таких условиях. Тем более что у нас только первый тур прошел, и мы менее болезненно перенесем приостановку, чем другие чемпионаты, где идет уже завершающая стадия.

Владимир Жириновский (депутат Госдумы РФ ):

Лукашенко издевается над всей планетой. Везде приняты строгие меры, отменены спортивные мероприятия, везде стараются, чтобы люди остались дома, а Беларусь гуляет на улицах, все на стадионах, и он сам играет в хоккей. И уже несколько десятков человек там заражены, а потом будет несколько сотен, потом тысяч… Так нельзя, Александр Григорьевич. Получается, что вся планета дураки, а вы один умный. Уймитесь, наконец.

Максим Калиниченко (бывший полузащитник «Спартака»):

Не смотрел чемпионат Беларуси, нечего было и начинать. Сегодня мир поделился на паникеров (тех, кто сидит дома) и на умных (кому все равно). Завтра он может поделиться на живых и на не очень… Умные, не нужно мне рассказывать о мировом заговоре, просто проявите благоразумие – посидите дома.

Артем Милевский (полузащитник брестского «Динамо»):

Весь мир на карантине. Опасаюсь и я, и все ребята у нас. Все принимаем какие-то пилюли, какие-то таблетки, ставим капельницы. Все это очень плохо, все ждут, когда это закончится. Странно, что играем только одни мы. У нас есть контракты, обязательства перед нашим президентом, перед футбольной лигой. Какие меры принимает клуб? Помогают доктора, коллектив у нас хороший. Вместе собираемся, тренируемся и не смотрим ни на что. Продолжаем свое дело все вместе.

Вилльям (защитник брестского «Руха»):

Надеюсь, что чемпионат Беларуси остановят. Я немного напуган. Во время матча я не беспокоюсь об этом. Но, как только прозвучит финальный свисток, возникает сомнение: «Я сегодня заразился?» Я защитник, не могу не коснуться своего противника. Это происходит всю игру. Моя мама, папа и жена все время звонят мне и просят меня вообще не выходить из отеля. Проблема в том, что здесь все очень спокойно, люди ведут себя как обычно, никто не носит масок. Моя семья обеспокоена, и я волнуюсь. Остановка – это лучшее для меня и здоровья каждого.

А какое у вас отношение к тому, что чемпионат Беларуси продолжает проводиться?