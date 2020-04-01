Аршавин о карьере в «Арсенале»: «Сожалею лишь о том, что не выиграл трофей»

Бывший нападающий «Арсенала» огорчён тем, что не смог завоевать трофей в составе лондонского клуба.

Я сожалею лишь о том, что не выиграл трофей с «Арсеналом». Особенно вспоминаю тот финал Кубка Лиги с «Бирмингемом», который вскоре после него вылетел в дивизион ниже. Даже этот финал мы проиграли.

Проблема заключалась в том, что каждый год мы теряли игроков. Сначала Самир Насри, потом Сеск Фабрегас, затем Робин ван Перси. Думаю, если бы мы смогли сохранить этот состав, то в течение двух-трёх лет всё было бы иначе.