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Аршавин о карьере в «Арсенале»: «Сожалею лишь о том, что не выиграл трофей»

сегодня, 03:11

Бывший нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин огорчён тем, что не смог завоевать трофей в составе лондонского клуба.

Я сожалею лишь о том, что не выиграл трофей с «Арсеналом». Особенно вспоминаю тот финал Кубка Лиги с «Бирмингемом», который вскоре после него вылетел в дивизион ниже. Даже этот финал мы проиграли.

Проблема заключалась в том, что каждый год мы теряли игроков. Сначала Самир Насри, потом Сеск Фабрегас, затем Робин ван Перси. Думаю, если бы мы смогли сохранить этот состав, то в течение двух-трёх лет всё было бы иначе.

Аршавин также выразил мнение, что «Арсеналу» следует расстаться с полузащитником Месутом Озилом.

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