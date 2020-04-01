Адамс: «Вернер доказал, что может выступать за крупнейшие топ-клубы»

Полузащитник «Лейпцига» высоко отозвался о своем одноклубнике форварде , которого активно сватают в топ-клубы Европы.

В его игре в первую очередь бросается то, насколько разнообразно Вернер может забивать. Он забивает голы и с левого, и с правого флангов, по центру, с позиции полузащитника или «девятки». Он может выполнять на поле очень много ролей, именно поэтому он уникальный футболист.

Если вы можете забивать настолько разнообразно, это позволит играть на высшем уровне в течение очень долгого времени. Тимо может выступать за крупнейшие топ-клубы и национальную сборную.