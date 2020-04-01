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Адамс: «Вернер доказал, что может выступать за крупнейшие топ-клубы»

сегодня, 13:23

Полузащитник «Лейпцига» Тайлер Адамс высоко отозвался о своем одноклубнике форварде Тимо Вернере, которого активно сватают в топ-клубы Европы.

В его игре в первую очередь бросается то, насколько разнообразно Вернер может забивать. Он забивает голы и с левого, и с правого флангов, по центру, с позиции полузащитника или «девятки». Он может выполнять на поле очень много ролей, именно поэтому он уникальный футболист.

Если вы можете забивать настолько разнообразно, это позволит играть на высшем уровне в течение очень долгого времени. Тимо может выступать за крупнейшие топ-клубы и национальную сборную.

По информации СМИ, главным претендентом на Тимо является «Ливерпуль»

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:32
Лейпциг ничем не хуже топ клуб чем Ливерпуль.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:23
Скоро кто-то и купит его.
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