Адамс: «Вернер доказал, что может выступать за крупнейшие топ-клубы»

Полузащитник «Лейпцига» Тайлер Адамс высоко отозвался о своем одноклубнике форварде Тимо Вернере, которого активно сватают в топ-клубы Европы.
В его игре в первую очередь бросается то, насколько разнообразно Вернер может забивать. Он забивает голы и с левого, и с правого флангов, по центру, с позиции полузащитника или «девятки». Он может выполнять на поле очень много ролей, именно поэтому он уникальный футболист.
Если вы можете забивать настолько разнообразно, это позволит играть на высшем уровне в течение очень долгого времени. Тимо может выступать за крупнейшие топ-клубы и национальную сборную.
По информации СМИ, главным претендентом на Тимо является «Ливерпуль».