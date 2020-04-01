РФС приостановил футбольные соревнования в России до 31 мая

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая.
РФС полностью поддерживает решения УЕФА, принятые сегодня после консультаций с национальными ассоциациями. На данный момент базовым признан вариант, при котором все чемпионаты будут доиграны. Понятно, что эпидемиологическая ситуация в странах различная, сейчас предполагается возобновить национальные турниры в начале или конце июня.
Бюро исполкома РФС продлило ограничения на проведение футбольных соревнований до 31 мая. Этот шаг логичен и соответствует мерам, которые принимает правительство нашей страны.
Таким образом, с учетом доигровки чемпионата, старт нового сезона будет перенесен на середину августа или середину сентября.
Напомним, что чемпионат России, как и большинство других европейских национальных первенств, был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что УЕФА настаивает, чтобы все национальные чемпионаты в Европе были доиграны.
будем ждать
июня.
будем ждать
июня.
Им ещё понадобится время
Что бы набрать форму после
Длительного безделья.
Им ещё понадобится время
Что бы набрать форму после
Длительного безделья.
Вот только когда это случится никто сейчас предсказать не сможет.
Президент УЕФА сделал заявление по поводу сезона 2019-2020. Без потерь уже не получится.
Президент УЕФА Александер Чеферин надеется доиграть текущий футбольный сезон. УЕФА разработал три схемы завершения сезона. Они будут зависеть от сроков спада эпидемии коронавируса. Обновленные даты возобновления сезона:
– План А: середина мая
– План В: начало июня
– План C: конец июня
– экстравариант : сезон в даты начала сезона-2020/21 (будет вынужденно сокращен)
Есть вариант полностью отменить сезон, но на данный момент этого делать не хотят.
Если нам не удастся перезапустить сезон (по разработанным планам), вероятно, он будет потерян. Мне сложно представить все матчи без зрителей, но если не будет альтернативы, то лучше закончить чемпионаты при пустых трибунах, чем отменить результаты, – сказал Чеферин
Самый позитивный вариант – это первый. Он возможен, если эпидемия пойдёт на спад, как она пошла в Китае. В таком случае, команды получат по две недели подготовки в начале мая и проведут сезон до конца. К 30 июня, как изначально заявляла УЕФА, все уложиться не успеют, особенно это касается итальянской серии А. Матчи пройдут без зрителей, однако это был бы вариант, который всех устроил.
Уже сейчас очевидно, что это маловероятный ход событий.
Вариант В. Придется сильно уплотнять календарь. Еврокубковые матчи придется проводить в дни матчей обычных чемпионатов, чтобы уложиться к концу июля. Новый сезон начать в сентябре, сократив квалификационные раунды еврокубков.
При варианте С придется уплотнять календарь таким образом, что клубы будут играть через 2–3 дня, либо делать плей-офф в спорных моментах – при определении чемпионов, разграничении зоны вылета, стыков и т д. Кроме того, у игроков будет отсутствовать предсезонная подготовка и отдых после окончания сезона. Очень жёсткий вариант, особенно для самих игроков. Однако, он все равно лучше, чем отмена сезона. Ведь отмена матчей приведёт к требованию телевидения и рекламодателей вернуть деньги за невыполнение контрактов. Клубы уже пострадали из-за приостановки чемпионатов. Отмена матчей погрузит их в жёсткий финансовый кризис, многие просто обанкротятся.
Экстравариант предполагает доигрывание сезона во временные рамки следующего. В таком случае сезон 20-21 будет проходить в один круг. Федерации могут провести плей-оффы после окончания сезона.
Интересно, что в данный момент непонятно, что принесёт наибольшие экономические потери клубам – отмена всех результатов этого сезона или сокращение следующего.
Вот только когда это случится никто сейчас предсказать не сможет.
Президент УЕФА сделал заявление по поводу сезона 2019-2020. Без потерь уже не получится.
Президент УЕФА Александер Чеферин надеется доиграть текущий футбольный сезон. УЕФА разработал три схемы завершения сезона. Они будут зависеть от сроков спада эпидемии коронавируса. Обновленные даты возобновления сезона:
– План А: середина мая
– План В: начало июня
– План C: конец июня
– экстравариант : сезон в даты начала сезона-2020/21 (будет вынужденно сокращен)
Есть вариант полностью отменить сезон, но на данный момент этого делать не хотят.
Если нам не удастся перезапустить сезон (по разработанным планам), вероятно, он будет потерян. Мне сложно представить все матчи без зрителей, но если не будет альтернативы, то лучше закончить чемпионаты при пустых трибунах, чем отменить результаты, – сказал Чеферин
Самый позитивный вариант – это первый. Он возможен, если эпидемия пойдёт на спад, как она пошла в Китае. В таком случае, команды получат по две недели подготовки в начале мая и проведут сезон до конца. К 30 июня, как изначально заявляла УЕФА, все уложиться не успеют, особенно это касается итальянской серии А. Матчи пройдут без зрителей, однако это был бы вариант, который всех устроил.
Уже сейчас очевидно, что это маловероятный ход событий.
Вариант В. Придется сильно уплотнять календарь. Еврокубковые матчи придется проводить в дни матчей обычных чемпионатов, чтобы уложиться к концу июля. Новый сезон начать в сентябре, сократив квалификационные раунды еврокубков.
При варианте С придется уплотнять календарь таким образом, что клубы будут играть через 2–3 дня, либо делать плей-офф в спорных моментах – при определении чемпионов, разграничении зоны вылета, стыков и т д. Кроме того, у игроков будет отсутствовать предсезонная подготовка и отдых после окончания сезона. Очень жёсткий вариант, особенно для самих игроков. Однако, он все равно лучше, чем отмена сезона. Ведь отмена матчей приведёт к требованию телевидения и рекламодателей вернуть деньги за невыполнение контрактов. Клубы уже пострадали из-за приостановки чемпионатов. Отмена матчей погрузит их в жёсткий финансовый кризис, многие просто обанкротятся.
Экстравариант предполагает доигрывание сезона во временные рамки следующего. В таком случае сезон 20-21 будет проходить в один круг. Федерации могут провести плей-оффы после окончания сезона.
Интересно, что в данный момент непонятно, что принесёт наибольшие экономические потери клубам – отмена всех результатов этого сезона или сокращение следующего.