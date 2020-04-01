РФС приостановил футбольные соревнования в России до 31 мая

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая.

РФС полностью поддерживает решения УЕФА , принятые сегодня после консультаций с национальными ассоциациями. На данный момент базовым признан вариант, при котором все чемпионаты будут доиграны. Понятно, что эпидемиологическая ситуация в странах различная, сейчас предполагается возобновить национальные турниры в начале или конце июня.

Бюро исполкома РФС продлило ограничения на проведение футбольных соревнований до 31 мая. Этот шаг логичен и соответствует мерам, которые принимает правительство нашей страны.

Таким образом, с учетом доигровки чемпионата, старт нового сезона будет перенесен на середину августа или середину сентября.