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«Луч» будет выступать в ПФЛ со следующего сезона

сегодня, 08:52

Министерство физкультуры и спорта Приморского края сообщает, что владивостокский «Луч» со следующего сезона прекратит выступления в Футбольной национальной лиге.

К решению пришли в связи с сокращением финансирования спорта в регионе из-за пандемии коронавируса. Заключение контрактов с игроками профессиональных клубов Приморья приостановлено. Отмечается, что средства, которые были предусмотрены на финансирование клубов, будут переправлены в резервный фонд Приморья на борьбу с коронавирусом.

Недавно «Луч» прекратил тренировки из-за коронавируса.

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 10:06
Пусть будет так .
VIPded
VIPded
сегодня в 09:49
Власть Приморья долго ждала повода...(((
beefs
beefs
сегодня в 09:46
перрвый в этом сезоне...
112910415
112910415
сегодня в 09:40
у футбольных клубов нет иммунитета от проклятого вируса ...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:13
Энергия у Луча закончилась.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:59
Понятно...кризис...
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