«Луч» будет выступать в ПФЛ со следующего сезона

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сегодня, 08:52

Министерство физкультуры и спорта Приморского края сообщает, что владивостокский «Луч» со следующего сезона прекратит выступления в Футбольной национальной лиге.

К решению пришли в связи с сокращением финансирования спорта в регионе из-за пандемии коронавируса. Заключение контрактов с игроками профессиональных клубов Приморья приостановлено. Отмечается, что средства, которые были предусмотрены на финансирование клубов, будут переправлены в резервный фонд Приморья на борьбу с коронавирусом.

Недавно «Луч» прекратил тренировки из-за коронавируса.