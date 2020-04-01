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«Тамбов» продлит карантин до мая

сегодня, 19:43

Руководство «Тамбова» продлит до мая карантин игрокам команды. Об этом сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.

До мая почти все клубы уже отпустили игроков, думаю, что раньше мая ничего не будет. Мы будем продлевать карантин до майских праздников, мы понимаем, что никто не разрешит собирать команду 6 апреля. До 10 мая, думаю, команду собирать нет смысла.

Ранее планировалось, что игроки «Тамбова» будут находиться на карантине до 6 апреля.  

Напомним, что в марте чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 20:35
Все по одному шаблону.....
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:01
Зачем до мая на всё лето до 1 сентября.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:54
надеюсь до 9ого )))))))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:44
До 31 мая точнее.
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