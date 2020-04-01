Футболисты «Спартака» согласились на понижение зарплаты в условиях кризиса

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сегодня, 13:47

Футболисты «Спартака» пошли на сокращение зарплат на время карантина из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Решение о понижении оклада было принято после встречи руководства клуба с футболистами. Теперь игроки будут получать на 40% меньше.

Ранее стало известно, что футболисты «Спартака» продолжат тренироваться дома до 4 мая.