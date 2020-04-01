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Футболисты «Спартака» согласились на понижение зарплаты в условиях кризиса

сегодня, 13:47

Футболисты «Спартака» пошли на сокращение зарплат на время карантина из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Решение о понижении оклада было принято после встречи руководства клуба с футболистами. Теперь игроки будут получать на 40% меньше.

Ранее стало известно, что футболисты «Спартака» продолжат тренироваться дома до 4 мая.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:47, ред.
А был ли у ребят выбор ???

На что мог рассчитывать (карьерно) игрок заявивший - "Нет.Я не согласен.У меня контракт.У меня тоже есть какие то платёжные обязательства.И будьте добры платите сумму указанную в контракте."....????
beefs
beefs
сегодня в 14:35
хочешь жить...
Jake Sully
Jake Sully
сегодня в 14:31
официально для показухи да, но мы то знаем что Лианит будет в мешках носить...
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 14:24
Теперь ясно почему легионеры послали Федуна и свиней и домой поехали
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 14:13, ред.
Спартак это может сделать. Но многим клубам такое сокращение грозит банкротством самих футболистов. Федун знает, что делает. Математик... 😁.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:05
Скоро федун будет платить, чтобы у него покупали народную нефть.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:04
Федун нагибает всех.
alexgurzan
alexgurzan ответил VAN ARM
сегодня в 14:02
теперь нет ставок вовсе?
Доступен пока только один матч.
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 14:01
Дзюба это предвидел, потому и драпанул в Зенит!
ОПС
ОПС
сегодня в 13:52
Да ладно.
Блоссия
Блоссия
сегодня в 13:50
Молодцы. Это когда не про себя, а про клуб думают, тогда так и поступают.
VAN ARM
VAN ARM ответил Mikki
сегодня в 13:49
С некоторой задержкой сформировали группу на счет https://www.soccer.ru/game/rating_month_full/group/67. Поэтому ставки, сделанные до этого пришлось откатить. Просьба сделать ставку заново. Собственно, матч пока один.
теперь нет ставок вовсе?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:48
нефть у федуна по 10 баксов))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:48
у них нет вариантов
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