«Луч» покидает профессиональный футбол из-за коронавируса

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сегодня, 14:43

Владивостокский «Луч» подтвердил, что в следующем сезоне команда не будет выступать в ФНЛ , а также потеряет профессиональный статус.

Ранее Министерство физической культуры и спорта Приморского края приняло решение перенаправить финансирование местных профессиональных спортивных клубов на предстоящий сезон на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

«„Луч“ покинет профессиональный футбол. По решению министерства спорта Приморья в будущем сезоне „Луч“ не будет выступать в Футбольной национальной лиге и потеряет профессиональный статус», — говорится в Твиттере клуба.