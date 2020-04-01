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«Луч» покидает профессиональный футбол из-за коронавируса

сегодня, 14:43

Владивостокский «Луч» подтвердил, что в следующем сезоне команда не будет выступать в ФНЛ, а также потеряет профессиональный статус.

Ранее Министерство физической культуры и спорта Приморского края приняло решение перенаправить финансирование местных профессиональных спортивных клубов на предстоящий сезон на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

«„Луч“ покинет профессиональный футбол. По решению министерства спорта Приморья в будущем сезоне „Луч“ не будет выступать в Футбольной национальной лиге и потеряет профессиональный статус», — говорится в Твиттере клуба.

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LOpp
LOpp ответил Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 16:22
Первый камешек покатился с горы.. Кто следующий?
Зенит
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 16:14
Коронавирус убевает не только людей но и футбольные клубы.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:07
Ну вот..
Binger
Binger
сегодня в 16:03
Очень жаль.
Конфедерат
Конфедерат
сегодня в 16:03
Лучше б Спартак. Или Ахмат.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 16:00
непечатное слово,собаки
нашли повод
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:47
Ща многие команды посыпятся...
Mangur
Mangur
сегодня в 15:47
"Адмирал" уходит из КХЛ. Теперь и Луч
Mangur
Mangur
сегодня в 15:46
Без комментариев
yasukuni
yasukuni ответил Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 15:44, ред.
Первый камешек покатился с горы.. Кто следующий?
Вероятно "Крылья". Кстати, хоккейный "Адмирал" тоже накрылся. И правильно, пора ВСЕХ бюджетных пиявок передавить.
beefs
beefs
сегодня в 15:38
жаль конечно, но таковы правила....
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 15:31
Футболу это не навредит.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 15:31
Осенью половина команд покинет профессиональный футбол.

Бюджет был сбалансирован при цене Urals 42.9, вчера 13 была цена.

Россию ждет кризис, равных которому еще не было в пост-90-е годы.
Jake Sully
Jake Sully
сегодня в 15:27
сегодня Луч, завтра спартак...
Брулин
Брулин
сегодня в 15:16
Зачем эти клубы на подсосе из бюджета?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 15:08
Первый камешек покатился с горы.. Кто следующий?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:56
жаль . это потеря
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 14:54
Да и ладно
LOpp
LOpp
сегодня в 14:52
Денег нет, но вы держитесь
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:52
Да "Луч"придётся выходить.
drug01
drug01
сегодня в 14:46
Очень жаль!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:45
Это причина веская.
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