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Первушин: «От коронавируса применяю народные средства: лук, чеснок»

вчера, 22:26

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин ответил на вопрос, носит ли он маску во время эпидемии коронавируса.

Нет. В Тамбове их уже не купишь. И потом, надеюсь на свой иммунитет. Но если так будет продолжаться, надо будет самому сшить маску.

Также Первушин ответил на вопрос о том, есть ли у него страх перед коронавирусом.

Вы знаете, сейчас очень много разной информации, и она порой противоречивая. Есть мнение, что девяносто процентов заболевших перенесут коронавирус в легкой форме. Кто-то утверждает обратное. Я применяю народные средства: лук, чеснок.

Напомним, что ранее РФС продлил до 31 мая перерыв в чемпионате России, сделанный из-за пандемии коронавируса.

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Footbolista
Footbolista ответил LOpp
вчера в 23:40
Самогон - лучше средство от всех вирусов
Первачка Первушину)...
LOpp
LOpp
вчера в 22:59
Самогон - лучше средство от всех вирусов
minai
minai
вчера в 22:39
Это правда помогает ? Лук, Чеснок и 150 ?
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 22:29
глушаковщина)
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