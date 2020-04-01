Первушин: «От коронавируса применяю народные средства: лук, чеснок»

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вчера, 22:26

Главный тренер «Тамбова» ответил на вопрос, носит ли он маску во время эпидемии коронавируса.

Нет. В Тамбове их уже не купишь. И потом, надеюсь на свой иммунитет. Но если так будет продолжаться, надо будет самому сшить маску.

Также Первушин ответил на вопрос о том, есть ли у него страх перед коронавирусом.

Вы знаете, сейчас очень много разной информации, и она порой противоречивая. Есть мнение, что девяносто процентов заболевших перенесут коронавирус в легкой форме. Кто-то утверждает обратное. Я применяю народные средства: лук, чеснок.