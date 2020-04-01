Первушин: «От коронавируса применяю народные средства: лук, чеснок»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин ответил на вопрос, носит ли он маску во время эпидемии коронавируса.
Нет. В Тамбове их уже не купишь. И потом, надеюсь на свой иммунитет. Но если так будет продолжаться, надо будет самому сшить маску.
Также Первушин ответил на вопрос о том, есть ли у него страх перед коронавирусом.
Вы знаете, сейчас очень много разной информации, и она порой противоречивая. Есть мнение, что девяносто процентов заболевших перенесут коронавирус в легкой форме. Кто-то утверждает обратное. Я применяю народные средства: лук, чеснок.
Напомним, что ранее РФС продлил до 31 мая перерыв в чемпионате России, сделанный из-за пандемии коронавируса.