Семак запросил у «Зенита» 3 миллиона евро. И он прав

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сегодня, 10:00

«Соккер.ру» понимает требования Сергея Богдановича, ведь в центре обсуждения не только зарплата, но и более важная вещь.

Откуда уверенность, что футболисты важнее тренера? Неужели последние лет десять не убедили всех и каждого, что наставники невероятно важны, а угадать с фигурой рулевого сложно? Ничего странного, если Сергей Богданович просит у «Зенита» контракт по схеме «2+1» и говорит о зарплате в 2.5-3 млн евро в год. Многие сразу такие: ого, футбольная фигура в России собирается получать миллионы? Никогда такого не было, и вот опять.

Пассажи, что не всех в совете директоров «Зенита» устраивает Семак, и вообще за него был изначально один Миллер, умиляют. По футболу Сергей Богданович получает на орехи всегда, когда ошибается. Но теперь хочется встать на его сторону. Собирали ли совет директоров, когда отстегивали Маммане 2.5 млн евро? А что говорил Фурсенко и компания, когда Маркизио получил контракт с окладом в 3.5 млн евро?

Может, Медведева смущает зарплата Ригони в 1.5 млн евро? Семак станет двукратным чемпионом России с окладом в 1.2 млн евро – чуть выше, чем платили Заболотному. А когда тренер попросил повышение – боссы взяли паузу. Малком для «Зенита» никто, звать его никак – человек не заиграл в «Барселоне», получал травмы, не показал себя против серьезного соперника «Локомотива», а ему сразу отстегнули 6.5 млн евро.

Если арендованный «Спартаком» Андре Шюррле действительно получает 3 млн евро за глупости – и на футбольном поле, и за его пределами, ведь поездка в Германию во время пандемии не может быть названа взрослым поступком профессионала, то почему Семаку нужно платить меньше, чем запасному игроку «Спартака»? Сергей Богданович отвечает за результат, а получает в три раза меньше, чем Артем Дзюба, который даже за тупую расистскую шутку не ответит хотя бы штрафом.

«Зенит» экономит на Семаке по необъяснимой причине. За пятое место в РПЛ и вылет из еврокубков Роберто Манчини получил 4.5 млн евро. Луческу не стал чемпионом России, как Семак, но его зарплата составляла 4-5 млн евро. Понятно, что тут речь не о молодом тренере, как Сергей Богданович, а о двух опытных, но молодому Виллаш-Боашу платили явно не 1.2 млн евро, пускай французы с суммой 8.5 млн евро в год загнули в свое время.

Иностранных тренеров «Зенит» с порога ценил, невзирая на качество футбола и результаты, а Семаку после чемпионства никто не побежал предлагать новый контракт. Даже сейчас, хотя соглашение заканчивается через пару месяцев, не видно реального желания клуба первым сделать шаг навстречу и быстро закрыть сделку. Похожая история происходит с Дзюбой, а отношение к Кокорину лишний раз подчеркнуло – к сожалению, менеджеры «Зенита» не умеют грамотно распределять огромные ресурсы, выдаваемые «Газпромом».

У клуба на контракте была масса футболистов, которые не оправдывали вложения. На них потратили сотни миллионов евро. У команды полно игроков, за которых явно переплатили и которым переплачивали. При этом обратите внимание, что в составе «Зенита» не так много футболистов, которых привел лично Семак, работает с теми, кого дают. Возможно, свой человек всего один – Ракицкий.

Вот и получается, что Сергею Богдановичу с его огромной семьей и женой, что привыкла жить в роскоши, не помешает оклад в 2.5-3 млн евро. И он будет вполне рыночным, ведь Каррера стартовал в «Спартаке» с зарплаты примерно как у Семака сейчас, но после титула получил условия, о которых наставник «Зенита» просит. Кстати, Сёмину тоже жестко недоплачивают, но тут ничего удивительного – для многих российских спонсоров наставники остаются «расходным материалом».

Именно это не нравится сейчас Семаку в его отношениях с «Зенитом». Главный тренер ничего глобально не решает, ситуация с Кокориным была показательной. Но наставник должен побеждать, и для этого ему нужны бразды правления. Сергей Богданович просит не просто увеличить оклад до чемпионского размера, но и дать ему больше свободы на трансферном рынке. Не исключено, что Рибалта найдет повод уехать на запад после пандемии, но дело ведь не в нем, а в Медведеве скорее.

Новый босс «Зенита» в футболе не разбирается, однако и право выбора Семаку в клубе не отдал. Странная ситуация, особенно с учетом, что контракты многих игроков истекут летом. Футболистам нужно понимать, кто их будет тренировать. А наставнику важно осознавать свое место в иерархии. Если Сергей Богданович должен работать с командой, которую набирают без него, то странно требовать достижения результата в Европе. Если же ему доверяют, то давно пора подмахнуть новый контракт и двигаться дальше.

Тем более что ни один тренер в РПЛ не защищен так, как Моуриньо или другие именитые наставники, в чьих контрактах прописаны невероятные суммы компенсации. Часто западные наставники торчат без работы, поскольку формально числятся в прошлом клубе, откуда их убрали, но продолжают платить зарплату, ведь она ниже, чем компенсация. У Семака таких условий не будет. И хотя не всегда работает удачно, странно возмущаться из-за суммы в 2.5-3 миллиона для тренера лидера РПЛ , если годами никого не смущает, что Глушакову платили столько же.

Футболисты защищены лимитом, а тренеры – нет. До Семака «Зенит» много тратил, пробовал разные концепции развития, а не взял ни одного чемпионства за много лет. С ним вернули «золото» и идут первыми в текущем сезоне. Останутся фаворитами и на будущий сезон. Причем Сергей Богданович за день потеряет работу, если «Зенит» где-то крупно опозорится. Понятно, что если бы клуб из Санкт-Петербурга был лучше организован, то до марта месяца не ждали бы с продлением контракта. Но был скандал с Кокориным, теперь падает курс рубля, у главного спонсора проблем выше крыши – цена газа привязана к цене нефти, а последняя упала ниже плинтуса.

В таких условиях легко вызвать гнев на Семака, озвучив его требования, но они для любого тренера адекватные. Слуцкому в составе скромного голландского клуба «Витесс» платили не намного меньше, чем «Зенит» второй сезон подряд платит Семаку. Леонид Викторович с поставленными задачами не справился, а «Зенит» вернулся в ЛЧ после длительного перерыва, взял один чемпионский титул, может выиграть второй и победить в Кубке России. Поскольку контракт Сергея Богдановича может быть продлен автоматически еще на год, если его команда защитит титул, то в теории руководство снова хочет сэкономить – платить и дальше 1.2 млн евро.

Однако справедливее в ситуации, когда клуб одобряет трансфер Малкома за 40 млн евро, предлагая бразильцу целых 6.5 млн евро в год зарплаты, не считая различных премиальных, платить главному тренеру три миллиона. Леонардо Жардиму в «Монако» давали больше 10 млн евро за поражения, Артете без опыта в «Арсенале» выдали почти 5.5 млн евро. Семак заслуживает и контракт на два года, и увеличение оклада, и право влиять на трансферы. А если допустит крупную ошибку в Лиге чемпионов следующего сезона – никто не запрещает уволить.

Наставник жаловался, что лимит ему мешает, но посмотрим, что покажет при схеме с восемью легионерами, которых можно одновременно выпустить на поле. А «Зениту» не к лицу жадничать даже в нынешних финансовых условиях, ведь у них масса способов заработать. Можно расстаться с парочкой ценных игроков. Можно попрощаться с теми, кто не проходит в основу. А вот удачный тренер после Виллаш-Боаша попался лишь один, хотя пробовали людей с именем и опытом. Семак далеко не идеальный наставник, и не гений – тут жена Сергея Богдановича переборщила, однако явно не худший тренер страны.

И, поскольку «Зенит» может себе это позволить, судя по зарплатам даже ненужных футболистов, а команда лидирует в РПЛ , Семак давно заслужил новый контракт на более вкусных условиях. Руководству не понравилась его непокорность во время скандала с Кокориным? Тогда им нужно выбрать, кто нужен: податливый неудачник, или податливый, но чемпион. Извините, но у Семака соглашение скромнее, чем у Ганчаренко. Зарплата ниже, чем была у Кононова в Москве. Пусть не 3 миллиона, но 2.5 – тоже прекрасный оклад.

«Зениту» пора уважать своих чемпионских тренеров, хотя бы чему-то история их должна учить. Это не экономия, а полное непонимание важности тренеров в футболе. Семака явно не уважают в совете директоров – и футболисты это фиксируют. Но тут также вопрос статуса клуба. Стыдно платить чемпиону страны меньше, чем получал худший наставник в новейшей истории «Спартака».