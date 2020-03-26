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Игнашевич: «Мне нравятся тренеры, которые играют в три центрбека»

вчера, 23:01

Тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал, какие современные специалисты ему нравятся.

Мне нравятся тренеры, которые играют в три центральных защитника. Таких много, я бы с удовольствием попал к любому. На сегодня ведущие тренеры, которые играют в три центральных защитника, — это Гасперини в «Аталанте», Хюттер в «Айнтрахте», Конте в «Интере». Безусловно, Гвардиола, Клопп, Симеоне, Аллегри, Сарри — это топ-тренеры, к которым с удовольствием бы съездил. Стажировка — важный момент. Если у молодых тренеров есть возможность учиться, — это отличный опыт. Я был в декабре у Виллаш-Боаша, следил за процессом подготовки в сборной. Если будет возможность в отпуске, обязательно поеду еще.

Отметим, что в общении с прессой Игнашевич также высказался о старте своей тренерской карьеры.

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Дрогба0707
Дрогба0707
вчера в 23:45
Админ убери пожалуйста эту рекламу за каждую статю заходиш почитат сразу фонбет й*бучий выскакывает совест имей своим подписчикам пускай обложке стоит реклама не проблема а когда каждый раз заходиш почитат и выходиш сразу реклама кто согласен поставте лайк чтобы он увидел.
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
вчера в 23:18
Вот же какой а нашего Витька топом не назвал!
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